G-Dragon là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn của làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ được biết đến với âm nhạc, nam ca sĩ còn thường xuyên thu hút sự chú ý nhờ phong cách thời trang cá tính cùng những hoạt động cá nhân.

Mới đây, G-Dragon bất ngờ khiến người hâm mộ quan tâm khi chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến công tác tại Hong Kong. Đáng chú ý, một bức ảnh ghi lại cảnh đầu gối phải của nam ca sĩ xuất hiện vết thương khá rõ, thậm chí còn chảy máu.

Hình ảnh G-Dragon gặp chấn thương khiến nhiều người lo lắng.

Cụ thể, mới đây, G-Dragon đăng tải nhiều hình ảnh trên tài khoản mạng xã hội phụ kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "HONGKONG DAY01".

Những khoảnh khắc được chia sẻ ghi lại hoạt động của nam ca sĩ trong chuyến lưu diễn đến Hong Kong thuộc khuôn khổ world tour. G-Dragon xuất hiện với nhiều diện mạo khác nhau, từ những bộ trang phục biểu diễn cầu kỳ, nổi bật trên sân khấu đến phong cách đời thường mang đậm dấu ấn cá nhân.

Tuy nhiên, giữa loạt hình ảnh thời trang, một khoảnh khắc đặc biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong bức ảnh được đăng tải, đầu gối phải của G-Dragon lộ rõ vết thương, có vùng da trầy xước và chảy máu. Vết thương nằm ngay phía trên phần quần jeans bị rách, khiến người xem dễ dàng nhận ra. Đáng chú ý, nam ca sĩ còn xuất hiện với biểu cảm nhăn mặt, càng khiến hình ảnh trở nên nổi bật giữa loạt khoảnh khắc được chia sẻ.

Chi tiết này khiến người hâm mộ không khỏi chú ý đến tình trạng của G-Dragon. Dù vậy, nam ca sĩ không đưa ra bất kỳ chia sẻ cụ thể nào về nguyên nhân dẫn đến vết thương. Hiện cũng chưa có thông tin xác nhận liệu sự cố xảy ra trong quá trình di chuyển, sinh hoạt hay liên quan đến lịch trình biểu diễn của anh tại Hong Kong.

Hiện, G-Dragon chưa chia sẻ cụ thể về tình trạng vết thương ở chân.

Thời gian gần đây, G-Dragon đang bận rộn với các hoạt động âm nhạc và lịch trình lưu diễn quốc tế. Những hình ảnh hậu trường được nam ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội thường xuyên trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Bên cạnh những khoảnh khắc trên sân khấu, cuộc sống đời thường và phong cách ăn mặc độc đáo của anh cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ khi Big Bang ra mắt. Sau hai thập kỷ hoạt động, Big Bang vẫn là một trong những nhóm nhạc có dấu ấn đặc biệt đối với Kpop. Riêng G-Dragon tiếp tục duy trì sức hút nhờ những hoạt động nghệ thuật đa dạng, đồng thời khẳng định vị trí riêng trong lĩnh vực âm nhạc và thời trang.