Tuần lễ thời trang Paris luôn là một trong những điểm hẹn được mong chờ nhất của giới mộ điệu. Không chỉ có những bộ sưu tập trên sàn diễn, đường phố Paris cũng trở thành nơi các fashionista, biên tập viên và người có sức ảnh hưởng thể hiện cá tính qua những bản phối đầy cảm hứng.

Giữa không khí thời trang sôi động, một điểm chung dễ dàng nhận thấy trong những bộ trang phục nổi bật nhất chính là sự đầu tư vào kết cấu, yếu tố tưởng chừng chỉ đóng vai trò bổ trợ nhưng nay đã được đưa lên vị trí nhân vật chính.

Thay vì chỉ tập trung vào màu sắc hay kiểu dáng, các tín đồ thời trang lựa chọn những bề mặt chất liệu có khả năng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Lông vũ, tua rua, những lớp vải xếp nổi hay họa tiết đan dệt cầu kỳ đều xuất hiện với mật độ dày đặc. Mỗi chất liệu mang đến một cảm giác riêng, khiến trang phục không chỉ đẹp khi nhìn từ xa mà còn hấp dẫn ở từng chi tiết khi quan sát gần.

Ngắm street style tại Tuần lễ thời trang Paris, có thể dự đoán rằng trang phục giàu kết cấu bề mặt sẽ tiếp tục có sức ảnh hưởng trong những tháng đầu năm 2027. Đáng chú ý, xu hướng này không chỉ giới hạn ở những thiết kế cầu kỳ dành cho sự kiện hay sàn diễn. Các chi tiết như tua rua, vải đan nổi, ren nhiều tầng hay bề mặt xếp ly hoàn toàn có thể xuất hiện trên những món đồ quen thuộc hơn như áo blouse, chân váy, túi xách và phụ kiện.

Một điều thú vị khác là cách các tín đồ thời trang khai thác kết cấu mà không cần quá nhiều màu sắc. Những thiết kế đơn sắc vẫn đủ nổi bật nhờ sự khác biệt trong cấu trúc và bề mặt chất liệu. Điều này mở ra nhiều lựa chọn cho những ai yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn tạo dấu ấn riêng.

Nếu muốn thử nghiệm tinh thần thời trang từ Paris, bạn có thể bắt đầu bằng một món đồ có kết cấu nổi bật, sau đó phối cùng những item cơ bản để tạo sự cân bằng. Một chiếc áo tua rua với quần jeans, chân váy ren đi cùng áo thun trơn hay túi xách có bề mặt đan nổi đều là những gợi ý dễ ứng dụng.