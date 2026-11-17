Khi Fed (Cục Dữ trữ liên bang Mỹ) có thể duy trì lãi suất cao lâu hơn và cân nhắc tăng tiếp, quyết định mua vàng cần bắt đầu từ mục tiêu nắm giữ, chi phí giao dịch và nhu cầu vốn của mỗi gia đình, doanh nghiệp.

Lãi suất cao vẫn là sức ép trong ngắn hạn

Mở phiên sáng 17/11, giá vàng trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng so với cuối ngày 16/11.

Theo đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày 16/11, mức giá này giảm 300.000 đồng/lượng. Còn tại ngân hàng ACB, giá vàng mua vào 135 triệu đồng/lượng, bán ra 138 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý giảm giá mua vào 200.000 đồng/lượng so với phiên trước, giao dịch là 134,3 triệu đồng, trong khi giá bán ra đứng yên ở mức 137,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm nhẹ 200.000 đồng/lượng so với phiên trước, trong đó Công ty Phú Quý mua vào và bán ra là 134,3 - 137,3 triệu đồng/lượng; Công ty SJC mua vào 133 triệu đồng/lượng, bán ra 137 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán nhìn chung duy trì ở mức 3 - 4 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng được điều chỉnh giảm. Mở phiên sáng 17/11, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,444 - 1,489 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,46% so với cuối ngày 16/11.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc sáng 17/11, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho biết, sau khi giảm khoảng 4,5% trong tuần trước, vàng thế giới có lúc chạm 3.830 USD/ounce trong phiên 16/11, thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Trong phiên sáng 17/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.852 USD/ounce, giảm 31 USD/ounce so với đầu giờ sáng 17/11.

Giá vàng thế giới giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã gây áp lực lên kim loại quý. Hiện vàng vẫn ở gần mức thấp nhất trong hơn 1 năm.

“Đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất vào tháng 12/2026 là những yếu tố chính gây áp lực. Khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng tăng vì vàng không tạo ra thu nhập định kỳ”, chuyên gia Nguyễn Quang Huy phân tích.

Fed đã tăng lãi suất vào tháng 9/2026 và giữ biên độ 3,75 - 4% tại cuộc họp cuối tháng 10/2026. Hai thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) khi đó ủng hộ tăng thêm 0,25 điểm phần trăm. Nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng, Fed có thể giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn hoặc cân nhắc nâng tiếp. Trong vài phiên tới, một số chuyên gia nhận định, giá vàng có thể kiểm định lại vùng thấp vừa thiết lập nếu USD và lợi suất Mỹ vẫn cao. Cơ hội phục hồi sẽ rõ hơn nếu 2 yếu tố này cùng hạ nhiệt và vàng giữ được phần tăng sau các thông tin mới về lạm phát và chính sách tiền tệ.

Cẩn trọng với FOMO khi giá bật lại

Nhiều chuyên gia tài chính cho rằng, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội hay còn gọi là FOMO có thể xuất hiện ngay sau một đợt giảm sâu. Chỉ một phiên giá bật lên cũng dễ khiến người mua vội xuống tiền vì sợ vùng giá thấp qua đi. Trước khi giao dịch, nên xác định số tiền tối đa, thời gian dự kiến nắm giữ và phương án nếu giá giảm thêm. Những giới hạn này có giá trị nhất khi thị trường biến động mạnh và quyết định dễ bị chi phối bởi diễn biến trong ngày.

Đơn cử tại Việt Nam, ngày 16/11, vàng miếng SJC được niêm yết 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mở phiên sáng 17/11, giá vàng lại giảm. Giá vàng nhẫn SJC 9999 có chênh lệch mua - bán 4 triệu đồng/lượng. Với vàng miếng, người mua ở mức 137,5 triệu đồng cần giá cửa hàng mua lại tăng thêm 3 triệu đồng/lượng so với mức niêm yết cùng thời điểm mới hòa vốn. Giá trong nước còn chịu ảnh hưởng của tỷ giá và cung cầu nội địa nên mức hồi của vàng thế giới có thể chỉ phản ánh một phần vào giá trong nước.

“Vàng chỉ nên chiếm một tỷ trọng hợp lý trong danh mục, tùy nhu cầu thanh khoản, thời gian nắm giữ và khả năng chịu biến động. Hộ gia đình nên tách quỹ dự phòng và tiền cho các khoản chi đã dự kiến, sau đó phân bổ phần vốn đầu tư giữa các tài sản phù hợp với mục tiêu của mình. Việc chia vốn giữa vàng miếng và vàng nhẫn vẫn khiến danh mục phụ thuộc vào cùng một biến động giá vàng. Với người tích lũy dài hạn, chia nhỏ lượng mua và rà soát tỷ trọng định kỳ giúp giảm áp lực phải chọn đúng thời điểm”, chuyên gia Nguyễn Quang Huy chia sẻ.

Theo đó, người đầu tư vàng cần hạn chế đòn bẩy tài chính, đặc biệt tránh vay để mua vàng theo nhịp hồi. Lãi vay và kỳ hạn trả nợ có thể buộc người mua bán vào lúc giá bất lợi. Với hộ kinh doanh và doanh nghiệp, nên ưu tiên vốn lưu động và những khoản đầu tư sản xuất, kinh doanh có đầu ra, dòng tiền và hiệu quả có thể đánh giá được.

“Một quyết định mua vàng có thể chờ. Khoản vốn cần để giữ đơn hàng, trả nhà cung cấp hoặc duy trì hoạt động thường có thời hạn cụ thể. Phân bổ vốn theo các nghĩa vụ ấy giúp bảo toàn khả năng kinh doanh trong lúc thị trường vàng còn nhiều biến động”, CEO Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho biết.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Huy, trong đầu tư dài hạn, điều quan trọng không phải là cố gắng dự đoán chính xác từng nhịp tăng, giảm của thị trường mà là xây dựng chiến lược phân bổ vốn phù hợp, kiểm soát rủi ro và kiên định với mục tiêu tài chính

Giá USD trong nước lẫn thế giới đồng loạt tăng

Diễn biến giá USD tăng khi nhà đầu tư đang nhận định khả năng Mỹ sẽ tăng lãi suất trong tháng tới. Mở phiên sáng 17/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.652 đồng, tăng 13 đồng so với ngày 16/11.

Giá USD tại Ngân hàng Vietcombank tăng 30 đồng so vơi phiên trước, đưa chiều mua chuyển khoản lên 25.570 đồng/USD, bán ra 25.950 đồng/USD; Ngân hàng ACB cũng tăng 30 đồng khi mua vào lên 25.580 đồng và bán ra 25.940 đồng/USD...

Tương tự, giá USD tự do được mua vào 25.960 đồng và bán ra 26.060 đồng, tăng 20 đồng so với phiên ngày 16/11.