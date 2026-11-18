Tựa game GTA 6 lại là tâm điểm của mạng xã hội, nhưng lần này vì một màn đập hộp gây tranh cãi. Theo mô tả, trong buổi livestream trên Kick, streamer người Mỹ Adin Ross tuyên bố đã chi 10.000 USD (hơn 250 triệu đồng) để sở hữu một phiên bản đóng hộp của game. Khi mở hộp trước hàng ngàn khán giả, anh không thấy đĩa game mà chỉ có một tấm thẻ chứa mã kích hoạt bản kỹ thuật số.

Màn khoe đĩa GTA 6 trên sóng livestream của Adin Ross.

Trong lúc giơ hộp trước ống kính, anh bị cho là đã để lộ toàn bộ mã. Một khán giả được cho là nhập mã trước khi chủ nhân kịp nhận ra. Khi phát hiện, nam streamer nổi giận chất vấn ngay trên sóng và khoảnh khắc này được chia sẻ rộng rãi.

Nếu đúng như mô tả, đây là một sơ suất khi livestream: mã lộ trên sóng, bị người xem dùng trước, còn chủ nhân trắng tay. Bối cảnh chung cũng khiến kịch bản này không phải vô lý. Theo trang Dexerto, Rockstar đã xác nhận bản vật lý của GTA 6 không có đĩa mà chỉ có mã tải về. Từ ngày 13/11, nhiều bài đăng trên X và Reddit cảnh báo mã có thể bị nhìn thấy qua hộp niêm phong, dù chưa được xác nhận.

Không ít cư dân mạng nghi ngờ đây là màn diễn. Adin Ross nổi tiếng với phong cách livestream cường điệu và hay tạo tình huống gây tranh cãi. Anh nhiều lần tuyên bố có vai trong GTA 6 và bị đón nhận với nhiều hoài nghi. Hồi tháng 6/2026, anh từng ra giá tới 250.000 USD cho một bản sao sớm của game Khel Now, trong khi đó tin tức anh mua bản rò rỉ giá 350.000 USD chỉ là lời đồn lan trên X, không có clip hay VOD đi kèm.

Các điểm khác bị đặt dấu hỏi là mức giá 10.000 USD quá cao so với giá bán thông thường, và sản phẩm anh giới thiệu chưa được xác minh nguồn gốc hay tính xác thực. Việc game vật lý không có đĩa cũng là thông tin công khai, nên mức độ "bất ngờ" của nam streamer là điều khán giả có thể đặt câu hỏi.

Hình ảnh nhân vật nữ đầu tiên trong series GTA.

Hiện chưa có bằng chứng chắc chắn cho cả hai hướng. Chưa ai xác minh được anh thực sự chi 10.000 USD, hay mã đã bị người xem sử dụng như những gì xuất hiện trên sóng. Dù là tai nạn hay kịch bản, câu chuyện vẫn thu hút chú ý, khi GTA 6 chỉ còn vài ngày nữa là ra mắt ngày 19/11.