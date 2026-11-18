Theo Haberler ngày 25/8/2026, theo thông tin được đăng tải, khi hai gia đình đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại, bố cô dâu bất ngờ nhận được tin nhắn từ bạn gái cũ của chú rể. Người phụ nữ này gửi kèm một bức ảnh chụp cô và người đàn ông sắp trở thành con rể ông, đồng thời nhắn nhủ: "Đừng để con gái ông kết hôn với người đàn ông này".

Sau khi bức ảnh xuất hiện, chú rể tìm cách bảo vệ bản thân bằng cách khẳng định hình ảnh được chụp từ lâu. Tuy nhiên, cô dâu tương lai đã chú ý đến một chi tiết quan trọng.

Quan sát kỹ bức ảnh, cô nhận ra chiếc áo mà chú rể đang mặc chính là món đồ cô mua cho anh cách đây chỉ 3 tháng. Chi tiết này khiến lời giải thích của người đàn ông bị đặt dấu hỏi.

Sát ngày cưới, chú rể bị phát hiện ở cùng bạn gái cũ ở khách sạn.

Bị dồn vào thế khó, chú rể tiếp tục đưa ra những lý do khác nhau. Ban đầu, anh nói rằng mình và bạn gái cũ chỉ tình cờ gặp nhau. Thế nhưng, khi biết địa điểm xuất hiện trong bức ảnh là một khách sạn, người đàn ông lại đổi lời, giải thích rằng anh đến đó vì một người bạn tổ chức đám cưới. Những lời giải thích thiếu nhất quán càng khiến sự việc trở nên căng thẳng.

Những tin nhắn gây sốc cùng hàng loạt lời giải thích mâu thuẫn khiến gia đình cô dâu rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Sau khi xem các tin nhắn, bố cô dâu tức giận tuyên bố: "Tôi sẽ không đến đám cưới này". Trong khi đó, mẹ cô dâu bật khóc trước sự việc xảy ra ngay sát ngày trọng đại của con gái.

Sự việc sau đó lan sang gia đình chú rể. Mẹ của người đàn ông cũng không thể chấp nhận hành động của con trai và những tai tiếng kéo theo. Bà đã can thiệp, yêu cầu hủy bỏ hôn lễ ngay lập tức.

Cuối cùng, sau cuộc khủng hoảng liên quan đến chuyện tình cảm bùng lên chỉ vài giờ trước lễ cưới, hai bên quyết định hủy bỏ hoàn toàn đám cưới.

Những đoạn tin nhắn được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý, trở thành chủ đề bàn tán của đông đảo cư dân mạng.