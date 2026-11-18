Minh Triệu khoe cơ bụng số 11 trong bộ bikini nhỏ xíu

Mới đây, siêu mẫu Minh Triệu thu hút sự quan tâm khi đăng tải những hình ảnh diện bikini trong chuyến đi biển. Người đẹp lựa chọn thiết kế hai mảnh màu đen, gồm áo tam giác buộc dây mảnh và quần cạp cao khoét hông, giúp tôn vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài.

Bộ trang phục còn làm nổi bật làn da nâu rám nắng khỏe khoắn và cơ bụng số 11 vốn được xem là một trong những đặc điểm hình thể nổi bật của Minh Triệu. Cô kết hợp bikini với mũ lưỡi trai và kính râm cùng tông, tạo nên vẻ ngoài năng động, cá tính.

Sinh năm 1988, Minh Triệu sở hữu chiều cao 1,78m cùng số đo ba vòng 88-63-93cm. Nhờ lợi thế hình thể, nữ siêu mẫu dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ bikini, váy ôm sát đến những thiết kế có đường cắt xẻ phức tạp.

Minh Triệu bước vào làng thời trang sau khi giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2008. Với gương mặt góc cạnh, chiều cao nổi bật và làn da nâu đặc trưng, người đẹp dần khẳng định vị trí trong làng mốt Việt.

Trong gần hai thập kỷ hoạt động, Minh Triệu nhiều lần đảm nhận vị trí vedette trên sàn diễn, đồng thời tham gia các chương trình truyền hình thực tế với vai trò huấn luyện viên. Bên cạnh công việc người mẫu, cô còn được chú ý bởi phong cách sống độc lập và hình ảnh thời trang mang dấu ấn riêng.

Tuổi 38 chuộng trang phục cắt xẻ, không chạy theo hàng hiệu

Không chỉ tự tin diện bikini, Minh Triệu còn thường xuyên lựa chọn những thiết kế tôn đường cong trong đời sống thường ngày. Cô đặc biệt yêu thích áo hai dây, tank top ôm sát, crop top và quần jeans cạp cao. Những gam màu trung tính như trắng, đen thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ, giúp nữ siêu mẫu xây dựng vẻ ngoài đơn giản nhưng vẫn nổi bật.

Khi tham dự sự kiện, Minh Triệu lại ưu tiên các thiết kế có điểm nhấn táo bạo hơn. Người đẹp từng gây chú ý với bộ trang phục gồm bodysuit xuyên thấu dài tay, phần ngực xẻ sâu kết hợp chi tiết dây đan, phối cùng chân váy sequin đen và thắt lưng da bản lớn. Trong những lần xuất hiện khác, cô lựa chọn đầm đen hai dây ôm sát hoặc váy ngắn trễ vai, khoe bờ vai và vóc dáng thanh mảnh.

Phong cách của Minh Triệu cũng thay đổi linh hoạt theo từng hoàn cảnh. Khi đi du lịch, cô thường lựa chọn bikini hai mảnh với các đường cắt khoét bắt mắt. Trong những buổi dạo phố, nữ siêu mẫu lại ưu tiên trang phục thoải mái, dễ phối nhưng vẫn làm nổi bật lợi thế hình thể.

Ngoài thời trang, Minh Triệu từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh bên những chiếc xe sang có giá trị hàng tỷ đồng và sử dụng phụ kiện đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, nữ siêu mẫu cho biết bản thân không phải người quá đam mê mua sắm hay chạy theo các xu hướng mới.

Theo chia sẻ của Minh Triệu, đặc thù công việc giúp cô có cơ hội tiếp xúc với nhiều trang phục và phụ kiện cao cấp, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thường xuyên chi tiền cho hàng hiệu. Người đẹp ưu tiên lựa chọn những món đồ có thiết kế đẹp, phù hợp với bản thân thay vì đặt nặng giá trị thương hiệu.

Ở tuổi 38, Minh Triệu vẫn giữ được sức hút nhờ vóc dáng săn chắc, phong thái tự tin và gu thời trang cá tính. Từ những bộ bikini khoe cơ bụng số 11 đến trang phục đời thường hay váy áo dự sự kiện, nữ siêu mẫu luôn thể hiện sự nhất quán trong phong cách gợi cảm, phóng khoáng đã trở thành dấu ấn riêng của mình.

Siêu mẫu Minh Triệu khoe vóc dáng săn chắc, quyến rũ trong bộ bikini khi tận hưởng thời gian nghỉ dưỡng. Nguồn: Instagram @_minhtrieu