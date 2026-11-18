Những tương tác gần đây trên mạng xã hội cho thấy nữ ca sĩ vẫn có một lượng khán giả dành sự quan tâm, dõi theo dù cô không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng.

Câu chuyện bắt đầu khi một tài khoản để lại bình luận dưới bài đăng của Thủy Tiên, khẳng định: “Công Vinh chia tay với Thủy Tiên rồi”. Trước thông tin bất ngờ này, nữ ca sĩ không chọn cách im lặng mà trực tiếp đáp lại: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”. Câu trả lời ngắn gọn, mang sắc thái hài hước nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Sau khi trực tiếp đáp trả bình luận cho rằng đã chia tay cựu tiền đạo Công Vinh, ca sĩ Thủy Tiên tiếp tục nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Thủy Tiên không đưa ra một tuyên bố dài để giải thích chuyện riêng tư. Phản hồi của cô cũng không phải thông báo xác nhận tình trạng hôn nhân, nhưng cho thấy nữ ca sĩ sẵn sàng đối diện với những bình luận đồn đoán về cuộc sống gia đình. Trong khi đó, Công Vinh và Thủy Tiên vốn là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng kể từ khi công khai chuyện tình cảm.

Không chỉ câu chuyện đời tư, những tương tác giữa Thủy Tiên và người hâm mộ cũng là điểm đáng chú ý. Dưới một bài đăng gần đây, một khán giả gửi lời nhắn: “Chị Tiên ơi, em nhớ chị nhiều lắm”. Đáp lại, nữ ca sĩ gửi biểu tượng hai chú chó ôm nhau cùng những trái tim đỏ. Một phản hồi giản dị nhưng tạo cảm giác gần gũi, cho thấy cô vẫn đón nhận tình cảm mà khán giả dành cho mình.

Mới nhất, Thủy Tiên đã chia sẻ tin vui khi hoàn thành hai đợt in sách với tổng cộng 4.000 quyển để gửi tặng người hâm mộ. Toàn bộ số sách được nữ ca sĩ dành tặng miễn phí. Đây là cách cô tri ân những người vẫn quan tâm và đồng hành, đặc biệt sau khoảng thời gian dài hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Những hành động ấy cho thấy mối liên hệ giữa Thủy Tiên và khán giả vẫn được duy trì. Dù không thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân, mỗi động thái của cô vẫn nhận được sự chú ý. Đằng sau những bình luận hỏi thăm, lời nhắn nhớ nhung hay sự quan tâm đến chuyện gia đình là tình cảm mà một bộ phận người hâm mộ dành cho nữ ca sĩ suốt nhiều năm qua.

Với Thủy Tiên, sự quan tâm ấy không chỉ thể hiện qua những lời động viên trên mạng xã hội mà còn được đáp lại bằng những tương tác trực tiếp và món quà gửi đến khán giả. Sau phản hồi về tin đồn chia tay Công Vinh, điều đáng chú ý hơn cả là nữ ca sĩ vẫn nhận được sự yêu mến từ những người từng dõi theo mình. Những tình cảm đó tiếp tục là sợi dây kết nối cô với công chúng, bất chấp những ồn ào và đồn đoán xoay quanh đời tư.