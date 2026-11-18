Vũ Ngọc Bảo Khuê (sinh năm 2005, TP. HCM) hiện là sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng, đồng thời hoạt động với vai trò người mẫu tự do. Ít ai biết, đằng sau thần thái bản lĩnh trước ống kính hôm nay là một cô gái từng mang nhiều mặc cảm vì bị “bắt nạt học đường”.

Vũ Ngọc Bảo Khuê (sinh năm 2005, TP. HCM) hiện là sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng, đồng thời hoạt động với vai trò người mẫu tự do.

Những lời chê bai về ngoại hình trong quá khứ từng khiến Vũ Khuê khép kín, tự ti và liên tục so sánh bản thân với người khác. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi cô nhận ra: Quá khứ không thể thay đổi, nhưng cách bước tiếp hoàn toàn nằm trong lựa chọn của chính mình. Với mong muốn phá vỡ giới hạn để tìm thấy một phiên bản mới, Vũ Khuê quyết định cho bản thân cơ hội bước chân vào nghề người mẫu.

Ít ai biết, đằng sau thần thái bản lĩnh trước ống kính hôm nay là một cô gái từng mang nhiều mặc cảm vì bị “bắt nạt học đường”.

Khởi đầu từ những buổi casting nhỏ lẻ và “chắt chiu” từng lời góp ý, hành trình chinh phục sàn diễn của Vũ Khuê là những lần đối diện với thông báo trượt casting và sự hoài nghi năng lực của chính mình. Chọn cách gạt bỏ nỗi sợ, Vũ Khuê tập trung trau dồi kỹ năng, thay vì so bì với tốc độ phát triển của người khác.

Chỉ sau gần một năm theo đuổi đam mê, sự nỗ lực bền bỉ đã giúp cô góp mặt tại hàng loạt sàn diễn và dự án tên tuổi như: Aquafina Vietnam Fashion Week, SR Local Pride, Saigon Fashion Runway, Pierre Cardin, Lee Jeans... Bên cạnh đó, bảng thành tích của Vũ Khuê cũng ngày càng nối dài với loạt dấu ấn đáng nể: Á khôi 2 trường ĐH Tôn Đức Thắng, Top 10 The Elle Face Forward Vietnam 2026 và Top 37 Thí sinh xuất sắc nhất The Face Vietnam 2026.

Chỉ sau gần một năm theo đuổi đam mê, sự nỗ lực bền bỉ đã giúp Vũ Khuê góp mặt tại hàng loạt sàn diễn và dự án tên tuổi.

Với Vũ Khuê, thời trang không chỉ là trang phục bề ngoài, mà là ngôn ngữ kể chuyện và giải phóng cá tính. Không muốn đóng khung mình trong một hình ảnh an toàn, ngoài sàn catwalk, cô còn tìm tòi ở nhiều bộ môn nghệ thuật như múa kiếm, múa quạt, nhiếp ảnh và sáng tạo nội dung.

Với Vũ Khuê, thời trang không chỉ là trang phục bề ngoài, mà là ngôn ngữ kể chuyện và giải phóng cá tính.

Chia sẻ về định hướng tương lai, Vũ Khuê đặt mục tiêu phát triển sự nghiệp người mẫu theo hướng chuyên nghiệp hơn, thông qua các chiến dịch thương mại và dự án sáng tạo. Song song đó, cô ấp ủ lấn sân sang vai trò nhà sáng tạo nội dung (content creator) để lan tỏa góc nhìn thời trang cá nhân, cũng như thử sức ở vị trí stylist nhằm thấu hiểu ngành công nghiệp này ở nhiều góc độ.

Không chạy theo sự nổi tiếng nhất thời, Vũ Khuê chọn xây dựng một hành trình bền vững bằng tinh thần cầu tiến. Nhìn lại chặng đường đã qua, cô tâm đắc với phương châm: “Người khác có thể tạo ra một phiên bản giống tôi, nhưng hành trình đã tạo nên Vũ Khuê thì chỉ có một”.

Không chạy theo sự nổi tiếng nhất thời, Vũ Khuê chọn xây dựng một hành trình bền vững bằng tinh thần cầu tiến.

Câu chuyện của Vũ Khuê là lời khẳng định đầy sức nặng dành cho những người trẻ đang loay hoay với nỗi sợ: Đừng để những "vết xước" quá khứ hay phán xét bên ngoài định nghĩa giá trị bản thân, bởi ai cũng xứng đáng tỏa sáng theo cách riêng của mình.

(Ảnh: NVCC)