Mới đây, siêu mẫu Anh Thư trở thành một trong những mỹ nhân Việt được TC Candler giới thiệu trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả từng yêu mến cô qua các sàn diễn thời trang và phim ảnh.

Trước tin vui bất ngờ, nữ siêu mẫu không giấu được sự xúc động. Trên trang cá nhân, Anh Thư chia sẻ: “Được đề cử thì bất ngờ, thấy mọi người thương mình nhiều vậy còn xúc động hơn”.

Đối với người đẹp sinh năm 1982, việc được nhắc tên trong danh sách đề cử là một niềm vui, đồng thời cho thấy cô vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Nhan sắc tuổi 44 của mỹ nhân phim Những cô gái chân dài

Anh Thư sinh năm 1982 tại TP.HCM, là một trong những gương mặt nổi bật của làng người mẫu Việt Nam những năm 2000. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ nhóm người mẫu Hoa Học Đường, sau đó lọt Top 10 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002.

Sở hữu chiều cao 1,72m, gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng cân đối, Anh Thư nhanh chóng trở thành người mẫu được nhiều nhà thiết kế lựa chọn. Cô từng đảm nhận vị trí vedette trên các sàn diễn và hoạt động cùng thời với những tên tuổi như Xuân Lan, Thanh Hằng.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực thời trang, Anh Thư còn ghi dấu ấn ở mảng diễn xuất. Năm 2004, cô tham gia bộ phim điện ảnh Những cô gái chân dài, tác phẩm giúp tên tuổi nữ người mẫu đến gần hơn với khán giả.

Sau đó, Anh Thư tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim như Tuyết nhiệt đới, Hoa thiên điểu, Hồn Trương Ba, da hàng thịt và Mười: Truyền thuyết về bức chân dung.

Sau một thời gian hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình, từ năm 2021, Anh Thư dần trở lại với công việc người mẫu, tham gia các chương trình truyền hình và đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại The Face Vietnam.

Ở tuổi 44, nữ siêu mẫu vẫn duy trì vóc dáng săn chắc, phong cách thời trang gợi cảm và thần thái tự tin. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những hình ảnh diện váy ôm sát, trang phục cắt xẻ hoặc bikini, khoe hình thể thon gọn.

Làm mẹ đơn thân, có con trai cao 1m84

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống riêng của Anh Thư cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Năm 2004, cô kết hôn và đến năm 2007 đón con trai đầu lòng Minh Khoa, tên thân mật là Tiểu Long.

Năm 2016, Anh Thư công khai chuyện ly hôn sau thời gian dài sống ly thân. Kể từ đó, nữ siêu mẫu dành nhiều thời gian chăm sóc, đồng hành cùng con trai trong quá trình trưởng thành.

Hiện Minh Khoa đã 19 tuổi, sở hữu chiều cao khoảng 1,84m cùng vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai. Mỗi khi xuất hiện bên mẹ, chàng trai thường thu hút sự chú ý bởi ngoại hình nổi bật và phong thái chững chạc.

Điều khiến nhiều người thích thú là dù hơn con trai 25 tuổi, Anh Thư vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Trong những bức ảnh chụp chung, hai mẹ con thường nhận được lời khen về ngoại hình và sự thân thiết.

Anh Thư từng chia sẻ cô chú trọng chế độ dinh dưỡng cho con từ khi còn nhỏ, đặc biệt là giai đoạn 0–2 tuổi. Tuy nhiên, chiều cao của mỗi người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, dinh dưỡng, giấc ngủ và vận động.

Trong cách nuôi dạy con, nữ siêu mẫu lựa chọn đồng hành, lắng nghe thay vì áp đặt. Cô mong Minh Khoa có thể tự lập, theo đuổi công việc yêu thích và có trách nhiệm với những quyết định của bản thân.