Thai PBS World đưa tin Peet Peera, tên thật Peera Tesvisarn, qua đời ngày 17/11, hưởng dương 47 tuổi. Nam ca sĩ được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại nhà riêng ở huyện Pak Kret, tỉnh Nonthaburi, khu vực giáp thủ đô Bangkok. Nam ca sĩ sau đó được đưa đến Bệnh viện Pak Kret 2 nhưng không qua khỏi.

Đại diện công ty quản lý xác nhận Peet Peera qua đời, đồng thời cho biết gia đình đang chuẩn bị hậu sự.

Ca, nhạc sĩ Peet Peera đột ngột qua đời ở tuổi 47, nghi tự sát.

Theo Siam News, cảnh sát đang tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Kết quả kiểm tra ban đầu không phát hiện dấu hiệu xô xát hay tác động từ bên ngoài.

Gia đình nam ca sĩ cho biết không có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan hành vi phạm tội. Thi thể anh đã được chuyển đến Viện Khoa học Pháp y để phục vụ công tác giám định.

Truyền thông Thái Lan dẫn thông tin từ cảnh sát đề cập đến khả năng tự sát. Tuy nhiên, nguyên nhân và động cơ vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Peet Peera sinh ngày 24/5/1979, tốt nghiệp Trường Bangkok Christian College và Khoa Nhân văn, Đại học Ramkhamhaeng. Anh được công chúng biết đến rộng rãi khi hoạt động trong bộ đôi pop-rock Peacemaker cùng ca sĩ Anuwat Sanguansakpakdee, nghệ danh Boy Peacemaker. Nhóm hoạt động dưới sự quản lý của hãng đĩa Green Beans thuộc GMM Grammy.

Peacemaker từng phát hành ba album phòng thu, ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Ngao, Mai Khoei Tham và Chon Kwa Fa Cha Mi Wela. Những bản tình ca giàu cảm xúc, kết hợp chất pop-rock với giai điệu dễ nghe, giúp bộ đôi nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả Thái Lan.

Năm 2005, hai thành viên quyết định chia tay để theo đuổi định hướng âm nhạc riêng.

Peet Peera tiếp tục hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo, lần lượt hợp tác với các hãng đĩa Guess Music và Mono Music. Năm 2007, anh phát hành album cá nhân đầu tay Broken Toy.

Sau đó, album The Rhythm Traveler mang đến một trong những bản hit nổi bật nhất sự nghiệp là Phan Ma Hai Khae Cham (Đến rồi chỉ để được nhớ). Ca khúc trở thành bài hát được phát nhiều nhất trên các đài phát thanh Thái Lan trong tháng 12/2013. Năm 2016, anh tiếp tục gây chú ý với Khwam Rak Mai Chai Thuk Sing (Tình yêu không phải là tất cả).

Với chất giọng trầm ấm, cách thể hiện giàu cảm xúc và những ca khúc thường xoay quanh tình yêu, chia ly, Peet Peera được khán giả đặt biệt danh "ông hoàng nhạc buồn".

Peet Peera nổi tiếng với những bản nhạc buồn.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, năm 2020, anh đổi tên hợp pháp thành Pilavat Assavavachiravit và đảm nhận vai trò quản lý tại công ty Mono Music.

Sự ra đi của nam ca sĩ càng khiến công chúng xót xa khi chỉ vài tháng trước, anh tái hợp Boy Peacemaker trong chương trình Peacemaker The Re:Peace Concert 23rd Anniversary, tổ chức vào tháng 5. Đây là lần đầu sau 23 năm hai nghệ sĩ đứng chung sân khấu trong một concert lớn, gợi lại những ca khúc từng gắn với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả Thái Lan.

Theo thông tin gia đình công bố, lễ viếng Peet Peera được tổ chức tại chùa Saphan Sung, tỉnh Nonthaburi, từ ngày 18/11. Lễ hỏa táng dự kiến diễn ra ngày 25/11.