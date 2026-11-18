Theo The Guardian, thông tin Robert Pattinson được chọn làm James Bond mới được công bố ngày 16/11. Nam diễn viên sẽ kế nhiệm Daniel Craig, người đã gắn bó với vai diễn điệp viên huyền thoại này trong nhiều năm.

Việc lựa chọn Pattinson nhận được sự chú ý bởi anh có hành trình diễn xuất đa dạng, từ những bộ phim bom tấn như Harry Potter, Twilight đến các tác phẩm điện ảnh nghệ thuật.

James Bond sẽ trở lại. Ảnh: The Guardian ↵

Nhà phê bình Peter Bradshaw của The Guardian đánh giá Pattinson là lựa chọn xuất sắc cho vai James Bond. Theo ông, nam diễn viên sở hữu khả năng thể hiện phong thái lạnh lùng, cuốn hút nhưng cũng đầy vẻ nguy hiểm – những phẩm chất phù hợp với hình tượng điệp viên 007.

Sau thời gian dài chờ đợi thông tin về người kế nhiệm Daniel Craig, việc Robert Pattinson được lựa chọn đánh dấu chương mới của loạt phim James Bond.

Tuy nhiên, phần thông tin được cung cấp hiện chưa đề cập đến tên bộ phim tiếp theo, thời điểm khởi quay hay ngày phát hành dự kiến.