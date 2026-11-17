Ca sĩ Phúc Tiệp kể câu chuyện 25 năm ca hát qua “The Gentleman”

Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 17.11, ca sĩ Phúc Tiệp, giảng viên Khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) chia sẻ, The Gentleman (Quý ông) là sự kiện quan trọng nhất trong sự nghiệp ca hát của anh. Trước đó, nam ca sĩ từng thực hiện bốn chương trình nhỏ vào các năm 2015, 2016, 2023 và 2024, nhưng vẫn ấp ủ một liveshow có quy mô lớn hơn để đánh dấu chặng đường 25 năm hoạt động nghệ thuật.

Đặc biệt, quyết định thực hiện liveshow lần này còn gắn với một kỷ niệm đáng nhớ cùng người thầy NSND Quang Thọ.

Năm 2007, sau khi giành ngôi Á quân dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi Sao Mai, Phúc Tiệp từng tìm đến thầy để xin ý kiến về việc thực hiện CD và liveshow riêng. Câu hỏi mà NSND Quang Thọ dành cho học trò khi ấy: “Thế đã thấy chín chưa?”. Câu hỏi này đã theo nam ca sĩ suốt 19 năm. Đến hôm nay, anh mới cảm thấy đủ độ chín về nghề nghiệp, trải nghiệm và bản lĩnh để thực hiện một chương trình lớn.

Sở hữu chất giọng Baritone trầm dày, khỏe khoắn và giàu nội lực, Phúc Tiệp lựa chọn gắn bó với dòng nhạc thính phòng ngay từ những ngày đầu theo đuổi con đường ca hát. Đây là lựa chọn đòi hỏi sự bền bỉ, nền tảng kỹ thuật vững vàng và quá trình tích lũy lâu dài về trải nghiệm, cảm xúc.

Ca sĩ Phúc Tiệp cho rằng, hành trình của một nghệ sĩ thính phòng thường cần nhiều năm tháng bền bỉ, ngay cả khi đã có những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Nếu ca sĩ nhạc nhẹ có thể sớm định hình phong cách và gặt hái thành quả sau khoảng 5-10 năm hoạt động thì với nghệ sĩ thính phòng, dấu mốc 20 năm đôi khi mới chỉ được xem là sự khởi đầu.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật hơn hai thập kỷ, Phúc Tiệp đã từng bước vượt qua những đòi hỏi khắt khe của dòng nhạc thính phòng, khẳng định bản lĩnh và dấu ấn riêng bằng chính giọng hát cùng sự bền bỉ với nghề.

Đồng hành cùng Phúc Tiệp trong liveshow là nhạc sĩ Tú Dưa với vai trò Tổng giám đốc đơn vị tổ chức. Đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Theo ê-kíp, thách thức đặt ra là khai thác được thế mạnh giọng hát Opera của Phúc Tiệp, đồng thời tạo thêm những màu sắc mới để chương trình có sự đa dạng mà vẫn giữ được cá tính âm nhạc của nhân vật chính.

Một trong những điểm nhấn của The Gentleman là sự góp mặt của NSND Quang Thọ, Bằng Kiều, Đào Tố Loan, Bảo Trâm Idol cùng các thế hệ học trò của Phúc Tiệp.

Trong đó, NSND Quang Thọ có vị trí đặc biệt khi vừa là người thầy dìu dắt nam ca sĩ từ những năm học Trung cấp đến khi tốt nghiệp Đại học, vừa là thần tượng nghệ thuật mà anh luôn ngưỡng mộ.

Ca sĩ Phúc Tiệp và ê kíp sản xuất chương trình

Bên cạnh đó, màn kết hợp giữa Phúc Tiệp và Đào Tố Loan cũng mang ý nghĩa riêng. Nữ ca sĩ là học trò đầu tiên của anh, từng được anh hướng dẫn những nốt nhạc đầu tiên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hai thầy trò dự kiến thể hiện một ca khúc nổi tiếng pha trộn Pop và Semi-Classic với bản phối mới.

Một màu sắc khác sẽ đến từ màn song ca cùng Bảo Trâm Idol trong ca khúc mới Ai mang mùa thu đi, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dành riêng cho Phúc Tiệp. Sự kết hợp giữa giọng Baritone trầm dày, mạnh mẽ và chất giọng nữ nhẹ nhàng, mềm mại của Bảo Trâm được kỳ vọng tạo nên những sắc thái cảm xúc khác biệt.

Đặc biệt, Phúc Tiệp còn dành không gian sân khấu cho các học trò như Dương Trường Giang, Trần Tùng Anh, Trường Linh và Phương Thủy. Sự hiện diện của những gương mặt từng được anh giảng dạy không chỉ làm phong phú chương trình mà còn thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Với tên gọi The Gentleman, liveshow được Phúc Tiệp xem như dấu mốc của sự trưởng thành sau 25 năm làm nghề.

NSƯT Đăng Dương đến chúc mừng ca sĩ Phúc Tiệp

Ở đó, câu chuyện âm nhạc không chỉ được kể bằng giọng hát, mà còn qua những mối quan hệ thầy trò, đồng nghiệp và hành trình truyền nghề. Đó cũng là cách nam ca sĩ nhìn lại chặng đường đã qua, trân trọng những người đồng hành và khẳng định lựa chọn nghệ thuật mà mình đã bền bỉ theo đuổi.