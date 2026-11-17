Theo đoạn clip ghi lại, khi các phương tiện di chuyển trên đường đang đi chậm lại, 2 người chở nhau trên xe máy cũng tương tự, di chuyển chậm hơn ở đằng sau một ô tô.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Đáng nói, một chiếc ô tô khác đi phía sau vẫn lao với tốc độ cao, tiếp đó, tông thẳng vào xe máy chở 2 người.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, 2 người ngồi trên xe máy văng xuống đường. Ô tô tông vào đuôi ô tô phía trước.

May mắn, 2 người văng xuống đường vẫn lồm cồm bò dậy được sau sự việc. Tuy nhiên, sức khỏe hiện tại của họ ra sao vẫn chưa rõ.

Tình huống giao thông này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người không khỏi thót tim trước cú tông mạnh khiến 2 người đi xe máy văng xuống đường, đồng thời bày tỏ sự lo ngại về mức độ nguy hiểm của vụ va chạm.

Một số ý kiến cho rằng, khi các phương tiện phía trước đã giảm tốc độ, tài xế ô tô di chuyển phía sau cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và chủ động giảm tốc độ để tránh những tình huống đáng tiếc. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của những người tham gia giao thông.