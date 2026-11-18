Sau hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật, Sơn Tùng M-TP đang bước vào một giai đoạn mới với khát vọng đưa âm nhạc Việt vươn ra thế giới. Trong cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh trên chương trình Zach Sang Show (Mỹ), nam ca sĩ có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình làm nghề, áp lực danh tiếng, những lần thử nghiệm âm nhạc và quan điểm không ngừng bước ra khỏi vùng an toàn để trưởng thành.

Không muốn mãi lặp lại chính mình sau 13 năm làm nghệ thuật

Xuất hiện trên chiếc ghế phỏng vấn của Zach Sang Show, Sơn Tùng M-TP thừa nhận bản thân khá hồi hộp khi lần đầu tiên thực hiện một cuộc phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nam ca sĩ tiết lộ đã theo dõi nhiều cuộc trò chuyện trước đây của chương trình trên YouTube và từng tưởng tượng về ngày mình có cơ hội xuất hiện tại đây.

Sơn Tùng M-TP xuất hiện trên chiếc ghế phỏng vấn của Zach Sang Show.

Trong cuộc trò chuyện, khi được hỏi về màu sắc âm nhạc của mình, Sơn Tùng cho biết anh không muốn bị giới hạn trong một thể loại nhất định. Thay vì bắt đầu sáng tác bằng việc lựa chọn dòng nhạc, nam ca sĩ thường để cảm xúc dẫn dắt. Vì vậy, sản phẩm của anh có thể mang màu sắc Vpop, R&B hay thậm chí là Afrobeats.

Giọng ca sinh năm 1994 cũng nhấn mạnh điều anh luôn ưu tiên trong quá trình làm nhạc là giữ được bản sắc cá nhân. Theo Sơn Tùng, khi một nghệ sĩ thực sự trung thành với chính mình, khán giả sẽ dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm và nhận ra bản thân trong âm nhạc của người đó.

Sau hơn 13 năm hoạt động, nam ca sĩ cho biết anh không còn quá bận tâm đến câu hỏi làm thế nào để trở nên nổi tiếng hay thành công hơn. Thay vào đó, điều khiến anh tò mò là bản thân có thể phát triển đến đâu trên hành trình nghệ thuật và còn có thể khám phá những giới hạn nào.

Sơn Tùng thẳng thắn nhìn nhận đôi khi nghệ sĩ có thể bị cuốn vào những con số, kỳ vọng của khán giả và mong muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Chính điều đó khiến họ dần đánh mất sự tự do trong sáng tạo.

Anh lấy việc thử nghiệm Afrobeats làm ví dụ. Dù biết dòng nhạc này còn khá mới mẻ và chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam, Sơn Tùng vẫn quyết định thử sức thay vì tiếp tục đi theo những công thức quen thuộc. Nam ca sĩ cho rằng nếu cứ mãi làm những điều giống như trước đây, bản thân sẽ khó có cơ hội trưởng thành.

Âm nhạc không có biên giới, muốn vươn ra thế giới phải giữ được bản sắc

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của cuộc phỏng vấn là tham vọng đưa âm nhạc Việt Nam tiếp cận khán giả quốc tế. Khi được hỏi liệu có đang muốn tiến vào thị trường Mỹ hay không, Sơn Tùng làm rõ rằng mục tiêu của anh không đơn thuần là chinh phục một quốc gia cụ thể, mà là mở rộng phạm vi tiếp cận âm nhạc trên toàn cầu.

MV Hãy trao cho anh tiến vào top xu hướng tìm kiếm tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Nam ca sĩ cho rằng nhiều người thường nghĩ muốn trở thành nghệ sĩ quốc tế thì nhất định phải tiến vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, theo anh, âm nhạc không có biên giới. Điều quan trọng nhất vẫn là tập trung tạo ra những sản phẩm chất lượng, mang đậm dấu ấn cá nhân và khiến chính người nghệ sĩ cảm thấy thoải mái khi thể hiện.

Anh cũng bày tỏ mong muốn âm nhạc Việt có thêm những cây cầu kết nối với thế giới. Sơn Tùng tin rằng Việt Nam sở hữu nhiều nghệ sĩ tài năng, có phong cách đa dạng và hoàn toàn có khả năng phát triển nếu được trao thêm cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.

Đặc biệt, khi được hỏi về sự khác biệt giữa Vpop và âm nhạc quốc tế, nam ca sĩ đưa ra quan điểm đáng chú ý: sự khác biệt lớn nhất giữa các nền âm nhạc đôi khi chỉ nằm ở ngôn ngữ.

Từ Snoop Dogg, Tyga đến hành trình thử nghiệm những màu sắc âm nhạc mới

Nhắc đến những bước ngoặt trong sự nghiệp, Sơn Tùng dành nhiều thời gian chia sẻ về cơ duyên hợp tác với rapper đình đám Snoop Dogg trong ca khúc Hãy Trao Cho Anh phát hành năm 2019.

Nam ca sĩ cho biết sau khi hoàn thành bài hát, anh đã nghĩ ngay đến Snoop Dogg và đề nghị ê-kíp gửi sản phẩm cho nam rapper. May mắn thay, Snoop Dogg yêu thích ca khúc và đồng ý tham gia. Tuy nhiên, cơ hội hợp tác với một huyền thoại âm nhạc cũng khiến Sơn Tùng chịu không ít áp lực, bởi anh lo ngại có thể khiến người hâm mộ của Snoop Dogg thất vọng.

Sơn Tùng hợp tác với Tyga trong MV "Come My Way".

Sau khi sản phẩm ra mắt và nhận được sự đón nhận tích cực, Sơn Tùng nhận ra đây là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp. Anh bắt đầu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu mình thực sự đưa âm nhạc đến với thế giới.

Nam ca sĩ cũng nhắc đến màn hợp tác cùng rapper Tyga trong ca khúc Come My Way. Anh cho biết sự kết hợp này mang ý nghĩa đặc biệt và tiếp thêm động lực để bản thân tiếp tục khám phá những giới hạn mới.

Đáng chú ý, Come My Way còn đánh dấu lần thử sức với Afrobeats của Sơn Tùng. Anh kể rằng lần đầu nghe thể loại này đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Điều khiến anh bất ngờ là có thể tìm thấy sự đồng điệu giữa nhịp điệu Afrobeats với âm nhạc Việt Nam mà mình lớn lên cùng, đặc biệt là những làn điệu dân ca và lời ru của mẹ.

Đó cũng là lý do nam ca sĩ muốn đưa màu sắc âm nhạc mới vào sáng tác, thay vì chỉ chạy theo những xu hướng đang thịnh hành.

Từng loay hoay sau bản hit đầu tiên, sáng tác Em Của Ngày Hôm Qua lúc 4 giờ sáng

Trong cuộc trò chuyện, Sơn Tùng cũng có dịp nhìn lại những ngày đầu theo đuổi âm nhạc và quá trình tạo nên các bản hit làm nên tên tuổi.

Anh kể rằng sau khi phát hành Cơn Mưa Ngang Qua, bản thân từng mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm một sản phẩm mới. Có thời điểm, nam ca sĩ cảm thấy không hài lòng với những gì mình sáng tác và lo sợ sự nghiệp có thể dừng lại vì không thể tạo ra ca khúc tốt hơn sản phẩm trước đó.

Bước ngoặt đến vào một ngày lúc 4 giờ sáng, khi Sơn Tùng ngồi trước máy tính trong phòng thu và bất ngờ tìm ra một giai điệu khiến anh vô cùng yêu thích. Ngay sau đó, nam ca sĩ tập trung hoàn thiện ca khúc và đó chính là Em Của Ngày Hôm Qua.

MV Em của ngày hôm qua.

Anh cho biết bài hát không đơn thuần là món quà ngẫu nhiên mà còn là thành quả của quá trình nỗ lực, thử nghiệm và kiên trì sáng tạo.

Đây cũng là một trong những câu chuyện cho thấy Sơn Tùng luôn đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân, ngay cả khi đã có những thành công đáng kể trong sự nghiệp.

Đối diện áp lực danh tiếng và mong muốn được sống trọn vẹn với âm nhạc

Bên cạnh những câu chuyện về sự nghiệp, Sơn Tùng còn cởi mở chia sẻ về mặt trái của sự nổi tiếng. Nam ca sĩ thừa nhận đôi khi cảm thấy sợ xuất hiện ở nơi công cộng vì chỉ cần một người nhận ra và gọi tên, rất nhiều người xung quanh có thể nhanh chóng chú ý đến anh.

Dù biết đó là tình cảm mà khán giả dành cho mình, Sơn Tùng vẫn mong muốn có những khoảng thời gian riêng tư như bất kỳ người bình thường nào.

Anh cũng thừa nhận bản thân thường tự tạo áp lực vì muốn mọi sản phẩm đều phải thật tốt, không muốn khiến những người yêu thương và đặt niềm tin vào mình thất vọng. Tuy nhiên, nam ca sĩ đang học cách cân bằng giữa những kỳ vọng đó với niềm vui sáng tạo.

Đối với Sơn Tùng, âm nhạc không đơn thuần là công việc mà còn là một phần con người anh. Đặc biệt, mỗi khi đứng trên sân khấu, được nhìn thấy khán giả hát theo và cùng chia sẻ cảm xúc, anh cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của việc trở thành một nghệ sĩ.

Khép lại cuộc trò chuyện, Sơn Tùng một lần nữa nhấn mạnh quan điểm về sự trưởng thành: thành công không thể đến từ việc mãi ở trong trạng thái thoải mái. Anh chấp nhận những áp lực và thử thách như một phần của quá trình phát triển.

Với nam ca sĩ, điều quan trọng ở thời điểm hiện tại không còn là danh tiếng hay những con số, mà là được tiếp tục khám phá bản thân, thử nghiệm những điều mới mẻ và sống trọn vẹn với âm nhạc. Sau hơn 13 năm, Sơn Tùng M-TP dường như không muốn chỉ giữ vững vị trí đã có, mà đang tìm cách vượt qua chính phiên bản thành công trước đây của mình.