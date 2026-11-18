"Lửa tuổi 20": 5 giọng ca hàng đầu hội tụ
Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ sẽ cùng hội tụ trong concert “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường”, diễn ra lúc 20h ngày 17/1/2027 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Không chỉ là cuộc gặp gỡ đặc biệt của năm giọng ca tiêu biểu, chương trình còn mang khát vọng xây dựng thương hiệu concert nhạc đỏ thường niên, tiếp nối sức sống của những bài ca đi cùng năm tháng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lua-tuoi-20-5-giong-ca-hang-dau-hoi-tu-246261117232058297.htm