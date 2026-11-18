Sau 25 năm theo đuổi âm nhạc, ca sĩ Phúc Tiệp sẽ thực hiện liveshow cá nhân quy mô lớn mang tên “The Gentleman” vào tối 6.12.2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Không chỉ là dịp nhìn lại hành trình nghệ thuật, chương trình còn là cuộc hội ngộ đặc biệt giữa nam ca sĩ với người thầy NSND Quang Thọ, đồng nghiệp và những thế hệ học trò đã đồng hành cùng anh trên con đường âm nhạc.