Diễn ra từ ngày 19/11 đến 7/12/2026, EUFF 2026 do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 25 năm sự kiện được tổ chức tại Việt Nam. Liên hoan kéo dài 18 ngày với 34 bộ phim được trình chiếu tại ba thành phố.

Các buổi chiếu tại Đà Nẵng diễn ra ở Metiz Cinema (Helio Center, đường 2 Tháng 9).

Điểm nhấn của chương trình tại Đà Nẵng là bộ phim “Rosetta” (1999) của hai đạo diễn Luc và Jean-Pierre Dardenne, được chọn mở màn vào ngày 26/11. Đây cũng là một trong năm tác phẩm điện ảnh kinh điển do đạo diễn Trần Anh Hùng tuyển chọn riêng cho liên hoan năm nay. Bốn bộ phim còn lại gồm “Thánh ngôn” (1955) của Carl Theodor Dreyer, “Kẻ móc túi” (1959) của Robert Bresson, “Cuộc sống ngọt ngào” (1960) của Federico Fellini và “Những ông hoàng xa lộ” (1976) của Wim Wenders.

Các tác phẩm được giới thiệu qua những bản phim phục chế, từng được thực hiện trong khuôn khổ các dự án của viện điện ảnh và hãng phim châu Âu. Đặc biệt, tại một số buổi chiếu, khán giả có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với đạo diễn Trần Anh Hùng, lắng nghe những chia sẻ về các tác phẩm ông lựa chọn.

Bên cạnh chùm phim kinh điển, EUFF 2026 còn giới thiệu nhiều tác phẩm mới đoạt giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes 2026, như “Quê nhà” (Ba Lan, Đức, Italy, Pháp) với giải Đạo diễn xuất sắc nhất; “Thốt nhiên” (Nhật Bản, Pháp, Bỉ, Đức) với giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất dành cho hai diễn viên chính Virginie Efira và Tao Okamoto; “Người gặp thời” (Bỉ, Pháp) đoạt giải Kịch bản xuất sắc nhất.

Song song với các buổi chiếu tại rạp, chương trình EUFF Online giới thiệu 10 bộ phim miễn phí trên nền tảng trực tuyến, phục vụ khán giả trên cả nước. Các tác phẩm có nội dung phong phú, từ phim gia đình, phim phản ánh hiện thực xã hội đến phim hoạt hình dành cho thiếu nhi. Thông tin chi tiết về lịch chiếu và các bộ phim được đăng tải tại website “https://www.eeas.eu- ropa.eu/euffvn2026_vi”.