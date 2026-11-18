Mạng xã hội đang bàn luận về thông tin Tuấn Trần và Phương Anh Đào có mối quan hệ đặc biệt từ năm 2024. Nguồn cơn xuất phát từ bình luận của một khán giả tự nhận từng tình cờ bắt gặp cả hai đi cùng nhau, thậm chí có khoảnh khắc tay trong tay, vào thời điểm phim Mai chưa chính thức ra mắt. Người này viết: "Mọi người vững tay chèo lên, tui không thể nói hoàn cảnh tui gặp 2 anh chị được nhưng mà anh chị real đó. Và real từ 2024 lận nha, năm đó chưa ra mắt phim Mai là tui đã gặp anh chị tay trong tay rồi. Và cuộc gặp đó rất vô tình thôi, nhưng ai dè ra mắt phim xong tui mới biết chemistry của anh chị không phải là diễn".

Chia sẻ trên nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi Tuấn Trần và Phương Anh Đào vốn là hai cái tên được khán giả nhiệt tình ghép đôi sau thành công của Mai. Trong phim của đạo diễn Trấn Thành, Phương Anh Đào đảm nhận vai Mai, còn Tuấn Trần hóa thân thành Dương - chàng trai trẻ dành tình cảm cho người phụ nữ hơn tuổi. Sự kết hợp ăn ý cùng những phân đoạn giàu cảm xúc giúp cả hai tạo nên một trong những cặp đôi màn ảnh được quan tâm của điện ảnh Việt năm 2024.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào.

Sau bộ phim, những lần xuất hiện chung, cách tương tác tự nhiên và sự quan tâm dành cho nhau tại các sự kiện tiếp tục trở thành đề tài bàn luận. Không ít khán giả mong muốn Tuấn Trần và Phương Anh Đào trở thành một cặp ngoài đời. Tuy nhiên, bình luận kể trên hiện vẫn là chia sẻ cá nhân từ một người hâm mộ, chưa có xác nhận độc lập về sự việc.

Đáng chú ý, giữa tháng 11/2026, Tuấn Trần tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi bất ngờ xuất hiện tại buổi cinetour Ngày Con Còn Mẹ để ủng hộ Phương Anh Đào cùng ê-kíp. Nam diễn viên vừa trở về từ Hàn Quốc nhưng vẫn dành thời gian đến rạp. Tại buổi giao lưu, Tuấn Trần còn cầm micro hỏi về cái kết của nhân vật Mây do Phương Anh Đào đảm nhận, khiến nữ diễn viên bật cười ngại ngùng.

Tuấn Trần đến ủng hộ phim của Phương Anh Đào.

Đây không phải lần đầu Tuấn Trần có hành động ủng hộ đồng nghiệp. Trước đó, cả hai từng nhiều lần dành cho nhau những lời nhận xét tích cực sau khi hợp tác. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, Tuấn Trần từng khen Phương Anh Đào là diễn viên giỏi, dễ thương và không khó gần như anh nghĩ ban đầu. Nam diễn viên cũng cho biết bạn diễn mang lại cho anh cảm giác thân thiết, gần gũi khi thực hiện những cảnh quay chung.

Về phía Phương Anh Đào, nữ diễn viên từng chia sẻ cô và Tuấn Trần là bạn thân ngoài đời. Cả hai vui khi được khán giả yêu thích với hình tượng cặp đôi trên màn ảnh, đồng thời luôn chú trọng sự kết nối giữa các nhân vật khi cùng tham gia dự án. Vì vậy, dù liên tục được người hâm mộ ghép đôi, chuyện tình cảm của Tuấn Trần và Phương Anh Đào đến nay vẫn chưa được hai nghệ sĩ xác nhận.

Sau Mai, Tuấn Trần và Phương Anh Đào tiếp tục tái hợp trong phim điện ảnh Báu Vật Trời Cho. Đây là lần trở lại đáng chú ý của cặp đôi sau khi từng tạo được dấu ấn lớn với khán giả. Trong dự án này, Phương Anh Đào vào vai Ngọc, một người mẹ đơn thân; Tuấn Trần đảm nhận vai Hồng, chàng trai làng chài có liên hệ đặc biệt với cuộc sống của hai mẹ con. Tác phẩm mang màu sắc khác so với chuyện tình trong Mai, hứa hẹn đem đến một hình ảnh mới cho cả hai.

Từ lần đầu kết hợp trong Mai đến màn tái hợp ở Báu Vật Trời Cho, Tuấn Trần và Phương Anh Đào liên tục tạo được sự chú ý mỗi khi đứng chung khung hình. Những tin đồn tình cảm có thể tiếp tục được khán giả bàn luận, nhưng điều đã được ghi nhận rõ ràng là sự ăn ý và mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết của hai diễn viên.