Ở tuổi 65, tài tử Lưu Đức Hoa quyết định tạm gác sự nghiệp diễn xuất để tập trung cho tour hòa nhạc kéo dài đến năm 2027. Nam diễn viên dự kiến chỉ trở lại với các vai chính trên màn ảnh từ năm 2028.

Trong chương trình phát thanh mới đây, Lưu Đức Hoa tiết lộ đã gần một năm không tham gia đóng phim, kể từ khi hoàn thành tác phẩm Lưu lạc địa cầu 3. Thời gian tới, nam nghệ sĩ sẽ dành phần lớn lịch trình cho âm nhạc, đặc biệt là tour diễn cá nhân dự kiến khởi động tại Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng 12/2026.

Sau đó, chương trình sẽ tiếp tục đến 6 địa điểm tại Trung Quốc đại lục, mỗi nơi tổ chức khoảng 6-9 đêm diễn. Lịch trình dự kiến kéo dài đến sau kỳ nghỉ hè năm 2027.

Để chuẩn bị cho tour diễn quy mô lớn, tài tử chủ động từ chối nhiều lời mời đóng phim. Mỗi ngày, anh dành khoảng 2 tiếng luyện thanh và 2 tiếng tập vũ đạo nhằm bảo đảm thể lực cũng như phong độ biểu diễn. Theo kế hoạch, Lưu Đức Hoa sẽ chỉ nhận các vai chính trở lại từ năm 2028. Những vai khách mời có kịch bản phù hợp, thời gian ghi hình ngắn từ một đến hai ngày vẫn có thể được anh cân nhắc.

Diễn viên Lưu Đức Hoa. Ảnh: Xinhua.

Quyết định tạm gác diễn xuất của tài tử diễn ra trong bối cảnh thị trường điện ảnh Trung Quốc đối mặt nhiều khó khăn. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu phòng vé nước này đạt 29,581 tỷ Nhân Dân Tệ, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Sự phát triển của video ngắn, phim ngắn và công nghệ AI cũng tạo thêm sức ép đối với các dự án điện ảnh có chi phí sản xuất lớn.

Bên cạnh việc chuẩn bị cho tour diễn, Lưu Đức Hoa vừa phát hành album tiếng Quảng Đông About Life gồm 5 ca khúc, lấy cảm hứng từ những người thân yêu như: cha mẹ, vợ và con gái.

Đáng chú ý, khi thu âm ca khúc Tôi từng trẻ, nam nghệ sĩ đã ba lần không thể hoàn thành bài hát vì quá xúc động trước cảnh những người xung quanh bật khóc. Ban đầu, anh dự định đưa toàn bộ ca khúc mới vào tour diễn để chia sẻ những câu chuyện riêng với khán giả. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc mong muốn của người hâm mộ, ê-kíp quyết định chỉ giữ lại hai ca khúc mới là Tôi từng trẻ và Thiên thần nhỏ.

Ở tuổi 65, Lưu Đức Hoa vẫn duy trì hoạt động trong nhiều lĩnh vực sau hơn 4 thập niên làm nghề. Anh là một trong những gương mặt tiêu biểu của nhóm Tứ đại thiên vương Hồng Kông (Trung Quốc), bên cạnh Trương Học Hữu, Quách Phú Thành và Lê Minh. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như: Vô gian đạo, Thiên nhược hữu tình, Thám trưởng Lôi Lạc và Đào tẩu.