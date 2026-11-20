Tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại khu vực chợ Bà Rén.

- Chuyện lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường đó NXD.

- Chẳng phải Thành ủy Đà Nẵng đã có Chỉ thị số 14-CT/TU và UBND TP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhiều địa phương đã ra quân, xử lý, duy trì kiểm tra, kiểm soát và đạt được những kết quả tích cực đó sao?

- Chỗ khác chuyển biến thế nào Tư không rõ, chớ còn tại khu vực chợ Bà Rén (xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng), tình trạng trên chưa được xử lý khiến người dân bức xúc.

- Cụ thể sao Tư?

- Tại khu vực chợ Bà Rén trên tuyến QL1A cũ, nhiều bức tường rào, mái hiên nhô ra phía đường, biển hiệu, quảng cáo che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Đây không đơn thuần là chuyện đẹp hay xấu về mỹ quan đô thị, mà còn liên quan trực tiếp đến sự an toàn của người đi đường. Một người dân có nhà mặt tiền trên tuyến QL1A cũ cho biết, không khỏi lo lắng trước tình trạng lấn chiếm vỉa hè, che khuất tầm nhìn tại khu vực này. Theo người dân, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ TNGT nên người dân mong muốn chính quyền sớm có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm vỉa hè, trả lại sự thông thoáng, bảo đảm mỹ quan và hạn chế nguy cơ xảy ra TNGT.

- Mong muốn của người dân hoàn toàn chính đáng, vậy chính quyền địa phương còn “lấn cấn” gì?

- Về vấn đề này, lãnh đạo xã Xuân Phú cho biết, một số trường hợp người dân phản ánh có hiện trạng tồn tại từ trước nên địa phương gặp khó khăn trong quá trình xử lý. Thời gian tới, xã sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ tình trạng pháp lý của các công trình để có hướng xử lý theo đúng quy định.

- NXD thiết nghĩ, việc rà soát là cần thiết, nhưng không thể rà soát mãi mà vi phạm vẫn còn nguyên. Cũng không thể lấy lý do công trình tồn tại từ trước để xem nhẹ trách nhiệm quản lý hiện tại. Nếu công trình vi phạm thì cần xác định rõ mức độ, căn cứ pháp lý và trách nhiệm liên quan để xử lý. Trường hợp chưa đủ cơ sở xử lý cũng phải có giải pháp bảo đảm ATGT, nhất là tại những vị trí khuất tầm nhìn, đông người và phương tiện qua lại.