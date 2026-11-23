Theo quy hoạch dài hạn, TP.HCM đặt mục tiêu nâng tỷ trọng vận tải hành khách công cộng lên 35-40% vào năm 2040 và 50-60% vào năm 2060. Đến năm 2035, thành phố dự kiến triển khai khoảng 27 tuyến metro với tổng nhu cầu vốn ước tính 104 tỷ USD và khoảng 21.000ha quỹ đất phát triển theo mô hình TOD.

Nhu cầu vốn rất lớn, trong khi đầu tư metro và hạ tầng kết nối cũng tạo ra giá trị kinh tế đáng kể cho các khu đất lân cận từ khả năng tiếp cận thuận tiện hơn, việc điều chỉnh quy hoạch, tăng hệ số sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến khai thác tài sản công. Vì vậy, cơ chế thu hồi giá trị tăng thêm từ đất (Land Value Capture - LVC) được xem là kênh huy động nguồn lực quan trọng.

Tuy nhiên, bài toán không đơn thuần là đặt ra thêm các khoản thu, mà phải xác định đúng giá trị tạo ra, phân định rõ đối tượng hưởng lợi và thiết kế nghĩa vụ tài chính phù hợp. TheLEADER đã trao đổi với ThS Trần Hoàng Nam, Trưởng ngành Bất động sản, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) về vấn đề này.

ThS Trần Hoàng Nam, Trưởng ngành Bất động sản, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Ảnh: NVCC.

Đề xuất 5 khoản thu: Nhận diện đúng nhưng cần tránh thu trùng

TP.HCM đang đề xuất 5 khoản thu đối với các dự án hưởng lợi từ TOD, ông đánh giá thế nào về đề xuất này?

ThS Trần Hoàng Nam: Việc TP.HCM nghiên cứu, đề xuất 5 khoản thu đối với các dự án hưởng lợi từ TOD là bước đi có ý nghĩa nhằm tìm kiếm nguồn lực cho giao thông công cộng và hạ tầng đô thị. Điểm đáng chú ý là các khoản thu không chỉ gói gọn ở giá trị đất đai mà mở rộng sang nhiều lợi ích kinh tế từ điều chỉnh quy hoạch, quyền phát triển, kết nối giao thông và hạ tầng dùng chung.

Cụ thể, 5 khoản thu gồm thu đối với diện tích sàn xây dựng tăng thêm, thu từ khai thác giá trị tăng thêm của đất, thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt và các quyền khai thác gắn với tài sản, phí kết nối giao thông công cộng và phí cải thiện hạ tầng.

Cách tiếp cận này giúp thành phố nhận diện cụ thể các nguồn giá trị. Tuy nhiên, theo tôi, gọi tên được các khoản thu mới chỉ là bước đầu.

Vậy, ông có góp ý gì để cơ chế có thể triển khai hiệu quả trong thực tế?

ThS Trần Hoàng Nam: Theo tôi, để vận hành hiệu quả, thành phố cần làm rõ phương pháp tính, phạm vi áp dụng và mối quan hệ giữa chúng trên cơ sở 5 nguyên tắc.

Thứ nhất, mỗi khoản thu phải gắn với nguồn giá trị cụ thể, có công thức minh bạch để nhà đầu tư dự báo nghĩa vụ tài chính ngay từ đầu.

Thứ hai, cần phân định mức độ hưởng lợi của từng dự án. Dự án kết nối trực tiếp với nhà ga không thể áp dụng mức điều tiết giống dự án chỉ hưởng lợi gián tiếp từ hạ tầng TOD.

Thứ ba, nghĩa vụ tài chính phải tương xứng với lợi ích nhận được và ghi nhận những đóng góp hạ tầng mà doanh nghiệp đã thực hiện, như đường nội bộ, lối tiếp cận nhà ga hay không gian công cộng.

Thứ tư, phải có cơ chế đối chiếu tổng thể để tránh thu trùng. Một dự án có thể đồng thời hưởng lợi từ tăng hệ số sử dụng đất, diện tích sàn, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cải thiện hạ tầng. Nếu tính riêng lẻ từng khoản, tổng nghĩa vụ có thể vượt giá trị tăng thêm thực tế.

Thứ năm, nguồn thu phải được quản lý minh bạch và ưu tiên tái đầu tư cho metro, kết nối nhà ga, hạ tầng kỹ thuật - xã hội, không gian công cộng và công tác tái định cư.

Năm khoản thu chỉ phát huy hiệu quả khi thành phố xác định đúng giá trị được tạo ra, chủ thể hưởng lợi và mức điều tiết hợp lý. Quan trọng hơn, cơ chế phải tránh biến LVC thành gánh nặng tài chính, làm nản lòng nhà đầu tư.

TP.HCM đang nghiên cứu, đề xuất 5 khoản thu đối với các dự án hưởng lợi từ TOD. Ảnh: Hoàng Anh.

Vòng tuần hoàn tái đầu tư của cơ chế LVC

Nhìn rộng hơn, các khoản thu TP.HCM đề xuất được đặt trong khuôn khổ Land Value Capture (LVC) như thế nào? Trong mô hình TOD, những nguồn giá trị kinh tế nào được tạo ra và ai là người hưởng lợi?

ThS Trần Hoàng Nam: Các khoản thu TP.HCM đề xuất nằm trong khuôn khổ rộng hơn của LVC - công cụ thu hồi và điều tiết một phần giá trị tăng thêm từ đất, được áp dụng phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, không nên xem LVC đơn thuần là công cụ tăng thu ngân sách.

Về bản chất, đây là cơ chế nhận diện và điều tiết một phần giá trị kinh tế hình thành từ đầu tư công, quy hoạch và các quyền phát triển do Nhà nước tạo lập, qua đó tạo nguồn lực tái đầu tư cho hạ tầng và dịch vụ đô thị.

Trong mô hình TOD, giá trị gia tăng thường hình thành qua bốn kênh chính.

Thứ nhất là cải thiện khả năng tiếp cận. Đường sắt đô thị giúp người dân đi làm, học tập, khám chữa bệnh và mua sắm thuận tiện hơn, giảm thời gian, chi phí di chuyển, từ đó nâng sức hấp dẫn của khu vực đối với cư dân và doanh nghiệp.

Thứ hai là điều chỉnh quy hoạch và quyền phát triển. TOD tạo dư địa tăng mật độ xây dựng, điều chỉnh hệ số sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc bổ sung quyền phát triển mới, trực tiếp mở rộng khả năng khai thác kinh tế của quỹ đất.

Thứ ba là đầu tư hạ tầng và kết nối. Việc nâng cấp đường sá, lối tiếp cận nhà ga, không gian công cộng và hạ tầng dùng chung giúp nâng hiệu quả vận hành của toàn khu vực. Với những dự án kết nối trực tiếp vào nhà ga, lợi ích còn đến từ khả năng tiếp cận thuận lợi và giá trị thương mại cao hơn.

Thứ tư là khai thác tài sản công và kết cấu hạ tầng đường sắt. Nhà ga, depot, trung tâm điều hành, bãi đỗ xe cùng không gian trên mặt đất, trên cao và ngầm dưới đất có thể tạo nguồn thu từ thương mại, quảng cáo, cho thuê và nhượng quyền.

Những giá trị này được phân bổ đến nhiều chủ thể. Nhà nước và cộng đồng thụ hưởng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, không gian sống chất lượng hơn; chủ đất và nhà đầu tư hưởng lợi từ giá trị đất tăng thêm, quyền phát triển và khả năng khai thác thương mại; người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi từ kết nối kinh tế - xã hội thuận tiện hơn.

Vậy TP.HCM cần thiết kế cơ chế thu hồi và phân bổ lại những giá trị này ra sao để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và cộng đồng, đồng thời tạo nguồn lực tái đầu tư cho TOD?

ThS Trần Hoàng Nam: Vì có nhiều bên cùng tham gia và thụ hưởng, LVC cần được thiết kế như một cơ chế chia sẻ lợi ích và trách nhiệm. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo quy hoạch, đầu tư hạ tầng khung; khu vực tư nhân tham gia phát triển dự án, vận hành kinh doanh; còn cộng đồng thụ hưởng dịch vụ đô thị, đồng thời cần được bảo vệ quyền tiếp cận nhà ở, không gian công cộng và sinh kế.

Bên cạnh năm khoản thu đề xuất, TP.HCM có thể linh hoạt áp dụng các công cụ như phát triển chung (Joint Development - JD), đối tác công - tư (PPP) hoặc đấu giá quyền khai thác, tùy đặc thù từng khu vực. Dù lựa chọn công cụ nào, thành phố cũng cần căn cứ vào bản chất của từng nguồn giá trị, tránh áp dụng chồng chéo khi chưa có thước đo và cơ sở tính toán riêng biệt.

Mối quan hệ giữa TOD và LVC cần vận hành theo một vòng tuần hoàn: TOD tạo ra giá trị, LVC điều tiết một phần giá trị tăng thêm để tái đầu tư vào hạ tầng và dịch vụ đô thị. Khi chất lượng hạ tầng và khả năng tiếp cận tiếp tục được cải thiện, giá trị khu vực TOD lại được nâng lên.

Vì vậy, chính quyền không thể chỉ chú trọng khâu "thu" mà phải đặc biệt quan tâm đến khâu "chi". Nguồn thu cần được phân bổ minh bạch, ưu tiên cho kết nối nhà ga và hạ tầng xã hội.

Đây mới là nền tảng để LVC tạo ra giá trị lâu dài, thay vì chỉ trở thành một công cụ tăng thu ngân sách.

Lập "hồ sơ giá trị và nghĩa vụ" cho từng dự án

Khi một dự án TOD đồng thời hưởng lợi từ nhiều nguồn giá trị như tăng FAR/GFA, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hạ tầng mới hay kết nối trực tiếp với ga, thành phố nên phối hợp cơ chế LVC ra sao để tránh thu trùng?

ThS Trần Hoàng Nam: Tránh thu trùng trên cùng một nguồn giá trị là nguyên tắc sống còn khi vận hành LVC. Một dự án TOD có thể hội tụ nhiều lợi thế, nhưng không có nghĩa thành phố được cộng dồn cơ học các khoản thu mà bỏ qua mối liên hệ giữa chúng. Điểm cốt lõi là phải phân biệt rạch ròi giữa nhiều nguồn giá trị khác nhau với nhiều phương pháp tính khác nhau nhưng cùng đánh vào một nguồn giá trị.

Để kiểm soát nguy cơ này, TP.HCM nên áp dụng quy trình bốn bước.

Đầu tiên là xác định và lập bản đồ các nguồn giá trị của từng dự án. Cần nhận diện riêng từng yếu tố mang lại lợi ích (quyền phát triển bổ sung, chuyển đổi đất, hạ tầng mới, kết nối trực tiếp ga, khai thác tài sản công) gắn với thời điểm phát sinh và chủ thể tạo lập.

Chẳng hạn, phần diện tích sàn tăng thêm do điều chỉnh quy hoạch phải tách biệt với phần giá trị đất tăng thêm do chuyển đổi mục đích sử dụng đất; quyền kết nối trực tiếp nhà ga phải định giá theo lợi ích riêng của lối kết nối chứ không tính lại trên toàn bộ khu đất.

Tiếp đó là xác định rõ phương pháp tính và mục tiêu từng khoản thu. Thu trên diện tích sàn tăng thêm nhắm vào quyền phát triển bổ sung; thu giá trị đất tăng thêm tập trung vào chênh lệch địa tô trước và sau TOD (sau khi trừ chi phí hợp lệ); phí kết nối hướng đến quyền tiếp cận ưu tiên; còn phí cải thiện hạ tầng nhằm phân bổ chi phí đầu tư công trình dùng chung.

Bước thứ ba là ghi nhận và cấn trừ các nghĩa vụ chủ đầu tư đã thực hiện. Nếu doanh nghiệp đã tham gia JD, PPP, đấu giá hoặc trực tiếp bỏ vốn làm công trình kết nối, hạ tầng dùng chung, những đóng góp này phải được định lượng và cấn trừ minh bạch trước khi áp dụng các công cụ LVC khác. Quy tắc cấn trừ cần có tiêu chí định lượng rõ ràng, có thể kiểm toán, thay vì phụ thuộc thương lượng vụ việc.

Bước cuối cùng là đánh giá tổng thể sức chịu đựng tài chính của dự án. Một dự án bất động sản còn gánh nhiều nghĩa vụ về đất đai, hạ tầng, nhà ở xã hội, tái định cư và môi trường. Do đó, tổng mức đóng góp LVC phải đặt trong tương quan với chi phí đầu tư, tiến độ, dòng tiền và rủi ro thị trường.

Theo tôi, thành phố nênthiết lập một "hồ sơ giá trị và nghĩa vụ" riêng cho từng dự án TOD, thể hiện đầy đủ nguồn giá trị tạo ra, phương pháp tính, nghĩa vụ tương ứng, phần đóng góp đã thực hiện và phần giá trị còn lại cần điều tiết. Đặc biệt, cần loại trừ các yếu tố tăng giá mang tính đầu cơ hoặc biến động từ lãi suất, kinh tế vĩ mô ra khỏi phần giá trị tăng thêm do TOD mang lại.

Việc phối hợp công cụ LVC không phải là thu càng nhiều càng tốt, mà phải bảo đảm 3 yêu cầu là thu đúng giá trị tăng thêm, ghi nhận đủ nghĩa vụ đã thực hiện và kiểm soát tổng mức thu để không chồng lấn.

6 nguyên tắc xác định mức thu và thời điểm thu

Theo ông, TP.HCM nên xác định mức thu và thời điểm thu LVC dựa trên những nguyên tắc nào để vừa tạo nguồn lực cho hạ tầng TOD, vừa bảo đảm tính khả thi của dự án và sự tham gia của khu vực tư nhân?

ThS Trần Hoàng Nam: Theo tôi, mức thu và thời điểm thu LVC cần cân bằng ba mục tiêu: tạo nguồn lực cho giao thông công cộng, điều tiết hợp lý giá trị đất tăng thêm và bảo đảm tính khả thi thương mại của dự án. Chính sách nên dựa trên sáu nguyên tắc.

Thứ nhất, chỉ thu trên phần giá trị tăng thêm thực sự do TOD tạo ra. Không thể mặc nhiên quy toàn bộ mức tăng giá bất động sản quanh nhà ga cho metro, mà cần loại trừ tác động từ tăng trưởng kinh tế, lãi suất, nguồn cung và các yếu tố thị trường khác; đồng thời khấu trừ chi phí hợp lệ của chủ đầu tư.

Thứ hai, mức thu phải tương xứng với lợi ích và quyền phát triển được trao. Dự án được tăng hệ số sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hay kết nối trực tiếp với nhà ga cần có nghĩa vụ khác nhau. Việc tính thu cũng phải dựa trên dữ liệu định giá đáng tin cậy và hệ số điều chỉnh phù hợp từng khu vực.

Thứ ba, phải tính đến sức hấp thụ thị trường và năng lực tài chính doanh nghiệp. Nếu tổng nghĩa vụ LVC cộng với chi phí đất đai, xây dựng và lãi vay vượt khả năng chịu đựng, dự án có thể đình trệ hoặc mất tính khả thi. Do đó, cần phân hóa theo vị trí, quy mô, phân khúc và mức độ hoàn thiện hạ tầng.

Thứ tư, thời điểm thu phải gắn với thời điểm giá trị được hiện thực hóa. Với quyền phát triển bổ sung, nghĩa vụ có thể xác định khi được phê duyệt hoặc khi chuyển thành lợi ích kinh tế cụ thể. Với khai thác tài sản đường sắt, việc thu nên gắn với tiền thuê, phí nhượng quyền hoặc doanh thu thực tế. Dự án lớn, có chu kỳ đầu tư dài cũng cần được phân kỳ nghĩa vụ theo tiến độ và dòng tiền.

Thứ năm, bảo đảm minh bạch và khả năng dự báo. Nhà đầu tư cần biết trước công thức tính, thời điểm nộp, cơ chế cấn trừ chi phí hạ tầng và phương án xử lý nếu hạ tầng công cộng chậm tiến độ.

Thứ sáu, có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đóng góp cho lợi ích chung. Những dự án chủ động đầu tư lối kết nối nhà ga, không gian công cộng, hạ tầng xã hội hoặc nhà ở theo định hướng thành phố cần được xem xét đối trừ, miễn giảm hoặc giãn nghĩa vụ tài chính theo tiêu chí rõ ràng.

Mục tiêu của LVC không phải tối đa hóa nguồn thu trước mắt, mà là thu hồi hợp lý giá trị tăng thêm trong suốt vòng đời TOD, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp tham gia và tái đầu tư nguồn lực vào hạ tầng đô thị.

Xin cảm ơn ông!

Với không gian phát triển mới và những cơ hội cải cách thể chế, TP.HCM đang đứng trước bước ngoặt trong hành trình xác lập vị thế siêu đô thị có sức cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, quy mô không tự tạo nên vị thế. Để chuyển hóa tiềm năng thành sức mạnh kinh tế, thành phố cần những đột phá về thể chế, tư duy quy hoạch, năng lực quản trị, huy động nguồn lực và phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Chuyên đề “TP.HCM: Kiến tạo vị thế siêu đô thị” phân tích những động lực tăng trưởng, các điểm nghẽn phát triển và những lựa chọn chiến lược định hình tương lai thành phố, từ góc nhìn của nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp.