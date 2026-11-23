Thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Làng biệt thự sinh thái Giáng Hương, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Thực hiện hướng dẫn của UBND phường Nam Nha Trang tại Văn bản số 7508/UBND-TCKHCT ngày 17/11/2026, Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư Trung Tín thông báo công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch dưới đây để lấy ý kiến cộng đồng dân cư.
1. Căn cứ và mục tiêu
Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Làng biệt thự sinh thái Giáng Hương được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 30/11/2017, với quy mô 19,63ha. Việc điều chỉnh nhằm rà soát ranh giới, quy mô và cơ cấu sử dụng đất; cập nhật hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm phù hợp với quy hoạch cấp trên và quy mô đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
2. Phạm vi, ranh giới
- Quy mô sau điều chỉnh: khoảng 15,00ha, giảm khoảng 4,63ha so với đồ án đã duyệt.
- Phía Đông giáp đường số 29 và phía Nam giáp đường số 27 (Khu dân cư Đất Lành); phía Tây và phía Bắc giáp núi Giáng Hương.
- Dân số dự kiến khoảng 1.400 người.
3. Cơ cấu sử dụng đất
Đất hạ tầng xã hội gồm cây xanh công cộng (25,39%), trường mầm non, thương mại dịch vụ, thể dục thể thao.
4. Nội dung chính của phương án điều chỉnh
- Giữ nguyên cấu trúc làng biệt thự theo quy hoạch năm 2017 với 205 lô (Khu A: 138 lô; Khu B: 67 lô); mật độ xây dựng tối đa 60%, cao tối đa 3 tầng.
- Giữ nguyên các tuyến đường nội bộ hiện hữu.
- Bố trí tập trung các công trình hạ tầng xã hội, hạn chế giao cắt với khu ở.
- Duy trì suối, kênh kết hợp thoát lũ và tạo cảnh quan.
- Hạ tầng kỹ thuật áp dụng QCVN 01:2021/BXD, QCVN 07:2023/BXD và TCVN 13606:2023.
5. Hình thức và thời gian lấy ý kiến
- Thời gian lấy ý kiến: 20 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này.
- Hồ sơ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Nam Nha Trang và tại khu vực lập quy hoạch.
6. Tiếp nhận ý kiến
Tổ chức, cá nhân có ý kiến đóng góp trong thời hạn nêu trên vui lòng gửi về:
👉 Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư Trung Tín
- Địa chỉ: Làng biệt thự sinh thái Giáng Hương, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Email: ppro1@tticgroup.vn
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/rao-vat-tuyen-dung/khac/202611/thong-bao-lay-y-kien-cong-dong-dan-cu-dieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-ty-le-1500-lang-biet-thu-sinh-thai-giang-huong-phuong-nam-nha-trang-tinh-khanh-hoa-0297867/