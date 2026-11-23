Thực hiện hướng dẫn của UBND phường Nam Nha Trang tại Văn bản số 7508/UBND-TCKHCT ngày 17/11/2026, Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư Trung Tín thông báo công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch dưới đây để lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

1. Căn cứ và mục tiêu

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Làng biệt thự sinh thái Giáng Hương được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 30/11/2017, với quy mô 19,63ha. Việc điều chỉnh nhằm rà soát ranh giới, quy mô và cơ cấu sử dụng đất; cập nhật hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm phù hợp với quy hoạch cấp trên và quy mô đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

2. Phạm vi, ranh giới

- Quy mô sau điều chỉnh: khoảng 15,00ha, giảm khoảng 4,63ha so với đồ án đã duyệt.

- Phía Đông giáp đường số 29 và phía Nam giáp đường số 27 (Khu dân cư Đất Lành); phía Tây và phía Bắc giáp núi Giáng Hương.

- Dân số dự kiến khoảng 1.400 người.

3. Cơ cấu sử dụng đất

Đất hạ tầng xã hội gồm cây xanh công cộng (25,39%), trường mầm non, thương mại dịch vụ, thể dục thể thao.

4. Nội dung chính của phương án điều chỉnh

- Giữ nguyên cấu trúc làng biệt thự theo quy hoạch năm 2017 với 205 lô (Khu A: 138 lô; Khu B: 67 lô); mật độ xây dựng tối đa 60%, cao tối đa 3 tầng.

- Giữ nguyên các tuyến đường nội bộ hiện hữu.

- Bố trí tập trung các công trình hạ tầng xã hội, hạn chế giao cắt với khu ở.

- Duy trì suối, kênh kết hợp thoát lũ và tạo cảnh quan.

- Hạ tầng kỹ thuật áp dụng QCVN 01:2021/BXD, QCVN 07:2023/BXD và TCVN 13606:2023.

5. Hình thức và thời gian lấy ý kiến

- Thời gian lấy ý kiến: 20 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này.

- Hồ sơ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Nam Nha Trang và tại khu vực lập quy hoạch.

6. Tiếp nhận ý kiến

Tổ chức, cá nhân có ý kiến đóng góp trong thời hạn nêu trên vui lòng gửi về:

👉 Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư Trung Tín

- Địa chỉ: Làng biệt thự sinh thái Giáng Hương, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Email: ppro1@tticgroup.vn