Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thành Đô trả lời kiến nghị cử tri quan tâm.

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI; thời gian phát thanh, truyền hình trực tiếp một số phiên họp tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI; tình hình, kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVI của UBND tỉnh. Tham vấn ý kiến cử tri về một số nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 như: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2027; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2026, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2027.

Cử tri xã Pu Nhi kiến nghị về mức thu nộp Đảng phí đối với đảng viên đi làm xa.

Cử tri xã Pu Nhi đề nghị UBND tỉnh, HĐND tỉnh quan tâm đầu tư, hỗ trợ 5 tuyến đường huyết mạch đang xuống cấp nghiêm trọng, là đường đất, gây cản trở giao thương và đời sống người dân. Cụ thể, gồm các tuyến: Na Sang - Nong U - Trung Phu dài 15km; đường nội bản Pu nhi khoảng 2km; đường liên bản Pu Nhi - Phù Lồng khoảng 7km, đường liên bản Nậm Ngám - Háng Trợ khoảng 5km; đường liên bản Tìa Mùng - Thanh Ngám khoảng 5km.

Cử tri đề nghị khắc phục sạt lở hồ chứa nước Nậm Ngám - Pu Nhi và một số kênh mương nội đồng; mở rộng đối tượng học sinh bán trú, tháo gỡ khó khăn về chính sách chi trả nhân viên nấu ăn mầm non; điều chỉnh hợp lý mức thu nộp Đảng phí đối với đảng viên đi làm xa.

Do sáp nhập 2 bản Nậm Ngám C và Nậm Ngám B thành bản Dê Chơ nên khoảng cách đi lại xa. Việc thông báo, huy động bà con bằng loa phát thanh gặp nhiều khó khăn, cử tri đề nghị có phương án hỗ trợ hệ thống thu phát thanh hiệu quả đến 2 bản cũ.

Cử tri đề nghị có phương án hỗ trợ hệ thống thu phát thanh tới bản.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thành Đô ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến trách nhiệm của cử tri; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với nội dung vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo đúng quy định.