Theo thông tin từ UBND xã Tam Mỹ (TP Đà Nẵng), địa phương vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân về phương án mở rộng ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng tại hai vị trí trên địa bàn.

Cụ thể, tại Báo cáo số 592/BC-UBND của UBND TP Đà Nẵng và hồ sơ rà soát của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, hai khu vực được nghiên cứu mở rộng có tổng diện tích khoảng 1.205 ha. Các khu vực này được đánh giá có lợi thế về khả năng kết nối giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không và cảng biển, qua đó tạo điều kiện phát triển các hoạt động sản xuất, logistics, kho bãi, trung chuyển hàng hóa, thương mại, dịch vụ và đổi mới sáng tạo.

2 vị trí dự kiến mở rộng Khu thương mại tự do Đà Nẵng tại xã Tam Mỹ. (Ảnh: UBND xã Tam Mỹ)

Cụ thể, vị trí thứ nhất (Vị trí 11) có diện tích khoảng 800 ha, nằm hoàn toàn về phía Tây đường cao tốc Bắc - Nam và tuyến đường sắt tốc độ cao, gắn với địa điểm quy hoạch Ga đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Khu vực này có khả năng kết nối với đường tỉnh ĐT.618 nối dài, ĐT.617, Quốc lộ 1 và tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện hữu. Đồng thời, vị trí nằm gần Cảng hàng không Chu Lai, cảng Tam Hiệp, hệ thống cảng Chu Lai - Kỳ Hà và các khu chức năng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai.

Với lợi thế kết nối trên, khu vực được định hướng phát triển các hoạt động sản xuất, logistics, kho bãi, cảng cạn, trung tâm trung chuyển và phân phối hàng hóa, dịch vụ hậu cần cùng các khu sản xuất hỗ trợ.

Theo số liệu rà soát, vị trí này dự kiến có khoảng 290 hộ dân với 1.650 nhân khẩu; khoảng 680 hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất. Nhu cầu tái định cư ước tính từ 600 - 850 lô.

Trong khi đó, vị trí thứ hai (Vị trí 12) có diện tích khoảng 405 ha, nằm gần khu vực giao nhau giữa đường cao tốc Bắc - Nam và đường tỉnh ĐT.618 nối dài. Khu vực được chia thành hai phần, gồm khoảng 200 ha phía Tây và 205 ha phía Đông đường cao tốc.

Tương tự vị trí thứ nhất, khu vực này có khả năng kết nối với ĐT.618, Quốc lộ 1, tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện hữu và nằm gần Cảng hàng không Chu Lai, cảng Tam Hiệp, hệ thống cảng Chu Lai - Kỳ Hà cũng như Khu kinh tế mở Chu Lai.

Định hướng phát triển tại đây tập trung vào sản xuất, logistics, đổi mới sáng tạo kết hợp thương mại và dịch vụ chất lượng cao.

Qua rà soát, khu vực dự kiến có khoảng 60 hộ dân với 300 nhân khẩu; khoảng 280 hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất. Nhu cầu tái định cư ước tính từ 180 - 300 lô.

Như vậy, nếu phương án được triển khai theo đề xuất, hai vị trí có thể ảnh hưởng đến khoảng 350 hộ dân với 1.950 nhân khẩu, bên cạnh khoảng 960 hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất. Tổng nhu cầu tái định cư ước tính từ 780 - 1.150 lô.

Tại hội nghị, người dân cơ bản thống nhất với chủ trương nghiên cứu mở rộng Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng quan tâm quy hoạch khu tái định cư, khu dân cư tại các vị trí trung tâm xã và khu nghĩa trang phục vụ nhu cầu cải táng nếu phương án được cấp có thẩm quyền quyết định triển khai.

Bên cạnh đó, người dân đề nghị đánh giá đầy đủ tác động đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, đời sống và sinh kế của các hộ bị ảnh hưởng; đồng thời có giải pháp phù hợp về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Lãnh đạo UBND xã Tam Mỹ cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện phương án.

Trong danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, TP Đà Nẵng đưa vào Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây 1 với quy mô 70 ha và Khu du lịch sinh thái Hồ Giang Thơm có diện tích 8,5 ha.

Vừa qua, UBND TP Đà Nẵng cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây (giai đoạn 2). Dự án do Công ty TNHH Hạ tầng Quan Châu làm chủ đầu tư. Mục tiêu chính của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. Dự án có quy mô sử dụng đất lên tới 29,875 ha. Tổng vốn đầu tư 175 tỷ đồng. Dự án này có thời hạn hoạt động 50 năm.

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 12.545 triệu đồng, tương đương 91,57% dự toán. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số ghi nhận một số kết quả tích cực, với 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống điện tử; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt 98,87%.

Tuy nhiên, địa phương vẫn còn một số khó khăn, trong đó tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp.

Xã Tam Mỹ được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập ba xã Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây và Tam Trà thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trước đây. Địa phương có diện tích tự nhiên khoảng 173,14 km², dân số hơn 18.000 người.