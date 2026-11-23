Tổ công tác UBND phường Tô Hiệu nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy định về sử dụng vỉa hè.

Trước thực trạng đó, UBND phường Tô Hiệu đã triển khai đồng bộ các giải pháp lập lại trật tự đô thị, từ ban hành văn bản chỉ đạo, thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị theo mô hình phối hợp liên ngành đến xây dựng kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tổ chức các đợt cao điểm ra quân. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng với 16 lượt tuyên truyền trực tiếp, 60 lượt phát thanh, 20 tin, bài đăng tải trên các phương tiện thông tin; trên 2.200 hộ kinh doanh, hộ mặt đường ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đồng thời, phường đã tiếp nhận, giải quyết 6 đơn, thư kiến nghị liên quan đến trật tự đô thị và hành lang an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng phường Tô Hiệu tháo dỡ các vật dụng lấn chiếm lòng đường Nguyễn Lương Bằng.

Đợt cao điểm bắt đầu từ 6/1 đến 31/12/2026, theo đó, phường tổ chức 5 giai đoạn ra quân, tập trung tại các tuyến đường: Trường Chinh, Tô Hiệu, Chu Văn An, Nguyễn Lương Bằng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Trân, Lê Trung Toản; khu vực Quảng trường Tây Bắc - Ao cá Bác Hồ, vườn hoa Tô Hiệu, Công viên 26-10, các chợ, trường học và bệnh viện... Các lực lượng tập trung kiểm tra, nhắc nhở, giải tỏa hàng hóa, bàn ghế, ô dù, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy và các vật dụng lấn chiếm không gian công cộng. Qua kiểm tra, các lực lượng đã tạm giữ 110 băng rôn, khẩu hiệu, mái bạt; 29 biển quảng cáo; 50 bàn, ghế; 16 ô che; 2 tủ lạnh đã qua sử dụng; 17 khung giá sắt, khung cửa nhôm; 8 tấm nhựa, ván cốp pha cùng nhiều vật dụng khác...

Tổ công tác UBND phường nhắc nhở nhân dân không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.

Sau các đợt ra quân, tình trạng bày bán hàng hóa tràn ra lòng đường tại nhiều tuyến phố đã giảm rõ rệt. Tại tuyến đường Tô Hiệu, khu vực bản Lầu, trước đây một số cửa hàng kinh doanh hoa quả thường xuyên bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, gây cản trở việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Tổ công tác của UBND phường đã trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy định về sử dụng vỉa hè. Bà Nguyễn Thị Giản, chủ cửa hàng kinh doanh hoa quả tại bản Lầu, phường Tô Hiệu, chia sẻ: Sau khi được cán bộ phường tuyên truyền, giải thích, gia đình tôi đã hiểu và chấp hành, không bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè nữa. Vỉa hè thông thoáng, người dân đi lại thuận tiện hơn, khu vực cũng sạch đẹp hơn.

Biển quảng cáo bị tạm thu sau các đợt ra quân.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác lập lại trật tự đô thị còn gặp khó khăn do lực lượng làm nhiệm vụ hoạt động kiêm nhiệm, hạn chế duy trì kiểm tra thường xuyên; ý thức chấp hành của một bộ phận người dân chưa cao. Một số trường hợp dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết, nhưng sau khi lực lượng chức năng rời đi vẫn tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Ông Lâm Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Tô Hiệu, thông tin: UBND phường tiếp tục duy trì các đợt ra quân cao điểm, kết hợp kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại những địa bàn phức tạp; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, tái vi phạm nhiều lần. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các phòng chuyên môn, Công an phường, lực lượng an ninh cơ sở và ban điều hành các bản, tổ dân phố trong theo dõi, quản lý địa bàn.

Hộ tiểu thương tại bản Lầu ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Phường cũng nghiên cứu bổ sung lực lượng làm nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hệ thống camera, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân bằng hình ảnh, video để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Công tác kiểm tra sau giải tỏa sẽ được duy trì theo phương châm “giải tỏa đến đâu, quản lý chặt đến đó”, hạn chế tình trạng tái lấn chiếm.

Lực lượng chức năng phường Tô Hiệu tuyên truyền hộ kinh doanh hoa quả tại bản Lầu.

Lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt và phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, lực lượng chức năng với người dân. Cùng với việc duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm, mỗi hộ kinh doanh cần nâng cao ý thức tự giác trong chấp hành quy định, giữ gìn lòng đường, vỉa hè thông thoáng sẽ góp phần duy trì trật tự đô thị, xây dựng phường Tô Hiệu ngày càng văn minh, hiện đại.