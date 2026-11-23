Vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai làm một người chết và nhiều diện tích nông nghiệp bị thiệt hại. (ẢNH: QUÝ NGỌC)

Ngày 23/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, hơn 1 năm trước đó, người dân tại xã Tuy Phong bị thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do nguyên nhân từ mưa lớn kết hợp sự cố vỡ đập hồ chứa nước trên núi Tân Lai năm 2025. Nguyên nhân gây ra thiệt hại có xuất phát từ yếu tố thiên tai, đồng thời nguyên nhân chủ quan của con người dẫn đến sự cố vỡ đập hiện đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo đó, Nhà nước hỗ trợ một phần thiệt hại do thiên tai phù hợp nguyên tắc hỗ trợ tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP “1. Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng, lâm nghiệp, vật nuôi, thủy sản, sản xuất muối hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu (không phải đền bù thiệt hại)”. Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan của con người sẽ được thực hiện theo kết luận của cơ quan điều tra.

Nhiều vườn táo xã Tuy Phong bị thiệt hại do đợt vỡ hồ. (ẢNH: THANH HẢI)

Việc rà soát, xác định cụ thể đối tượng bị thiệt hại, mức độ thiệt hại và mức hỗ trợ đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường giao các Chi cục chuyên ngành trực thuộc tổ chức thẩm định cụ thể, bảo đảm thuộc phạm vi điều chỉnh, đúng đối tượng và đáp ứng đầy đủ các điều kiện được hỗ trợ theo quy định.

Theo ý kiến góp ý Sở Tài chính, trường hợp sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai được cơ quan có thẩm quyền xác định có nguyên nhân từ hành vi vi phạm hoặc lỗi của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành công trình thì các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải thực hiện việc khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho người dân và chịu các chi phí có liên quan theo quy định pháp luật.

Do đó, việc xem xét sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ thiệt hại trong trường hợp này cần được rà soát chặt chẽ, bảo đảm không sử dụng ngân sách nhà nước để thay thế nghĩa vụ bồi thường, khắc phục hậu quả thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nhiều nông dân chờ bồi thường sau vụ vỡ hồ. (ẢNH: THANH HẢI)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, sau khi có kết quả điều tra, Ủy ban nhân dân xã Tuy Phong rà soát, hoàn thiện hồ sơ. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính tỉnh chủ trì rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về nguồn kinh phí, khả năng cân đối ngân sách địa phương, điều kiện sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và phương án bố trí kinh phí thực hiện theo đúng quy định pháp luật