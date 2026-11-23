Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư khởi công dự án.

Dự án Khu đô thị mới Tiền Châu có tổng diện tích hơn 26,7ha, quy mô dân số khoảng 5.130 người, tổng mức đầu tư trên 2.900 tỷ đồng.

Dự án được quy hoạch với các loại hình nhà ở đa dạng, gồm: Nhà ở sân vườn, nhà liền kề, nhà ở hỗn hợp thấp tầng và 2 tòa nhà hỗn hợp cao tầng. Đáng chú ý, dự án dành trên 20% diện tích đất cho nhà ở xã hội.

Không chỉ phát triển các công trình nhà ở, khu đô thị còn được đầu tư hệ thống tiện ích xã hội đồng bộ, gồm 2 trường mầm non, 1 trường liên cấp, 1 trạm y tế, 2 nhà văn hóa; hệ thống công viên cây xanh, mặt nước, đường giao thông và bãi đỗ xe.

Hạ tầng kỹ thuật như hệ thống điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc được bố trí ngầm, cùng trạm xử lý nước thải, góp phần xây dựng môi trường sống hiện đại, văn minh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 507 tập trung huy động nguồn lực, nhân lực, tài chính để triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Đặc biệt, chủ đầu tư cần ưu tiên xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu khởi công các hạng mục nhà ở xã hội thuộc dự án trong quý III/2027, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công nhân, người lao động trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành và phường Phúc Yên tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.