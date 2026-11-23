Thông tin được nêu tại Kết luận thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (viết tắt là TKV) vừa được Thanh tra Chính phủ công bố.

Theo kết luận, công trình tòa nhà Trung tâm giao dịch Than - Khoáng sản tại Lô 22E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy, số 3 Dương Đình Nghệ, Hà Nội (trụ sở Tập đoàn TKV) có giá trị đầu tư gần 3.800 tỷ đồng (70% vốn chủ sở hữu và 30% vốn vay thương mại).

Tòa nhà này đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ ngày 19/9/2023. Tập đoàn TKV đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất với giá trị trên 375 tỷ đồng.

Tòa nhà trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có tên gọi Vinacomin Tower

Dù vậy, tới thời điểm thanh tra, Tập đoàn TKV chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất (sổ đỏ). Theo thanh tra, điều này chưa đúng theo quy định của Luật Đất đai.

Việc sử dụng tòa nhà làm văn phòng của Tập đoàn TKV và cho thuê đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận vào tháng 10/2023. Đến tháng 3 năm nay mới có 2/13 đơn vị thuộc TKV và các đơn vị ngoài tập đoàn thuê văn phòng tại đây. Phần diện tích còn lại chưa cho thuê gần 10.000m2, chiếm 32%.

Sau thời điểm thanh tra, tình hình sử dụng tòa nhà đã có chuyển biến. Theo báo cáo cập nhật của TKV, trong giai đoạn tháng 3-5/2026, số đơn vị thuộc kế hoạch chuyển về làm việc tại đây tăng lên 4/13 đơn vị. Tỷ lệ lấp đầy của công trình theo đó đạt hơn 86%.

Đối với gần 4.300m2 diện tích còn lại, TKV dự kiến tiếp tục bố trí cho các doanh nghiệp thành viên sử dụng sau khi hoàn tất việc trả lại mặt bằng trụ sở tại số 226 Lê Duẩn, Hà Nội.

Trên cơ sở những vấn đề được phát hiện, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP. Hà Nội hướng dẫn TKV hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến khu đất 22E3, Khu đô thị mới Cầu Giấy, làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Đồng thời, TKV được yêu cầu chỉ đạo Ban Quản lý dự án tòa nhà Vinacomin rà soát toàn bộ phương án vận hành, sử dụng và khai thác công trình. Trong đó, cần chú trọng khai thác những khu vực có tiềm năng thương mại lớn, đẩy nhanh việc bố trí diện tích còn trống và nâng cao tỷ lệ sử dụng thực tế. Mục tiêu là phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư, tránh lãng phí tài sản và bảo đảm việc quản lý, khai thác công trình theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

Tập đoàn TKV được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Tập đoàn Than Việt Nam và Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con.

Công ty mẹ - TKV là Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Tòa nhà trụ sở của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có tên gọi Vinacomin Tower, nằm ngay tại ngã tư giao cắt Dương Đình Nghệ - Trung Kính - Phạm Văn Bạch, Hà Nội. Tòa nhà có 35 tầng nổi và 5 tầng hầm.