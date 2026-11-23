Theo quyết định, Ban Chỉ đạo có 2 Phó Trưởng ban, gồm Giám đốc Sở Xây dựng và một Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có các thành viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị như Ủy ban MTTQ Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Công Thương, Sở Tư pháp…

Ban Chỉ đạo là đầu mối phối hợp liên ngành trong phát triển nhà ở xã hội và hoạt động bất động sản.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ báo cáo, đề xuất UBND TP Đồng Nai và Chủ tịch UBND TP Đồng Nai chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng các chính sách về phát triển, quản lý nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố.

Nghiên cứu và tổ chức thực hiện kịp thời các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, định hướng giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền.

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chính sách, Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Nghị quyết, Chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố.

Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện, đề xuất biện pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

Tham mưu, xây dựng, báo cáo đề xuất UBND TP Đồng Nai, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện phát triển nhà ở xã hội, chính sách hỗ trợ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP Đồng Nai.

Báo cáo đề xuất và kiến nghị Trung ương về chính sách và các vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo được kỳ vọng tạo đầu mối phối hợp liên ngành, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tham mưu và tổ chức thực hiện chính sách nhà ở. Qua đó, các khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội và hoạt động của thị trường bất động sản sẽ được kịp thời phát hiện, tổng hợp, đề xuất hướng xử lý; góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Đồng Nai.

TP Đồng Nai giao Sở Xây dựng làm cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản. Việc thành lập Ban Chỉ đạo được kỳ vọng tạo đầu mối phối hợp liên ngành, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tham mưu và tổ chức thực hiện chính sách nhà ở trong thời điểm hiện nay.