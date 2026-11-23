Sáng 23/11, Dự án Khu đô thị mới Tiền Châu (phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) chính thức khởi công.

Dự Lễ khởi công có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn; ông Thân Đức Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo UBND phường Phúc Yên.

Các đại biểu bấm nút phát lệnh khởi công dự án khu đô thị Tiền Châu, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: BTC

Khu đô thị đồng bộ, đáng sống

Phát biểu tại Lễ khởi công Dự án Khu đô thị mới Tiền Châu, ông Thân Hoàng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 507, đã chia sẻ về quá trình chuẩn bị dự án cũng như tầm nhìn trong tương lai.

Dự án Khu đô thị mới Tiền Châu được UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) chấp thuận đầu tư từ năm 2016, với tên gọi ban đầu là Khu đô thị mới Cienco 5.

Trải qua thời gian chuẩn bị và rà soát theo yêu cầu của các cơ quan chức năng địa phương, dự án đã lần lượt được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào ngày 5/10/2021; điều chỉnh chủ trương đầu tư vào ngày 23/2/2023 và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 13/5/2024.

Ông Thân Hoàng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: BTC

Đặc biệt, ngày 26/2/2026, UBND tỉnh Phú Thọ đã chính thức ban hành Quyết định số 527, giao hơn 26,7 ha đất cho Công ty 507 thực hiện dự án.

Ông Thân Hoàng cho biết dự án có tổng diện tích hơn 26,7 ha, quy mô dân số khoảng 5.130 người, tổng mức đầu tư trên 2.902 tỷ đồng.

Khu đô thị sẽ bao gồm: nhà ở sân vườn, nhà liền kề, nhà ở hỗn hợp thấp tầng và hai tòa nhà hỗn hợp cao tầng. Đặc biệt, dự án cũng bao gồm hơn 2,36 ha đất, tương đương 20% diện tích, được dành cho nhà ở xã hội.

Thông tin cụ thể hơn, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 507 cho biết trong cơ cấu sử dụng đất được phê duyệt, đất ở đô thị có 11,82 ha (chiếm 48,3%); đất giao thông, bãi đỗ xe 8,21 ha (chiếm 33,6%); đất cây xanh, mặt nước 2,39 ha (chiếm 9,8%); đất công trình công cộng (giáo dục, y tế, văn hóa) 1,89 ha (chiếm 7,7%) và đất hạ tầng kỹ thuật.

“Như vậy, hơn một nửa diện tích khu đô thị được dành cho giao thông, cây xanh và các công trình phục vụ cộng đồng”, ông Thân Hoàng nhấn mạnh. Theo ông Thân Hoàng, Dự án Khu đô thị mới Tiền Châu không chỉ là nơi ở, mà còn được quy hoạch là một khu đô thị đồng bộ và đáng sống với hai trường mầm non, một trường liên cấp, một trạm y tế, hai nhà văn hóa.

Toàn cảnh lễ khởi công Khu đô thị hơn 2.900 tỷ đồng ở cửa ngõ phía Đông tỉnh Phú Thọ. Ảnh: BTC

Cùng với đó còn có hệ thống công viên cây xanh, mặt nước, đường giao thông và bãi đỗ xe hiện đại; hệ thống điện, nước, thông tin đi ngầm và trạm xử lý nước thải.

Với truyền thống nhiều năm thi công các công trình giao thông, hạ tầng trên khắp cả nước, Công ty 507 cam kết triển khai dự án đúng quy hoạch 1/500 được duyệt, đúng ranh giới, mốc giới được giao; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Ông Thân Hoàng cũng nhấn mạnh cam kết tập trung hoàn thành dự án theo yêu cầu và mục tiêu đề ra.

Trong quá trình thi công, ông đề nghị các nhà thầu bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; thực hiện nghiêm các biện pháp giảm bụi, tiếng ồn và bảo đảm tiêu thoát nước… Đặc biệt, theo ông Thân Hoàng, công ty sẽ đảm bảo xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ các công trình trường học, y tế, văn hóa, hạ tầng kỹ thuật.

Nâng cao hình ảnh cửa ngõ phía Đông tỉnh Phú Thọ

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn chúc mừng Công ty 507 trong sự kiện khởi công Khu đô thị mới Tiền Châu.

Vị trí thực hiện dự án khu đô thị mới Tiền Châu, theo ông Vũ Việt Văn, là nơi có vị trí quan trọng, thu hút đông đảo người dân trong khu vực tới sinh sống và làm việc.

Máy móc chuẩn bị thi công dự án. Ảnh: BTC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn khẳng định Khu đô thị mới Tiền Châu là một trong những dự án đã được tỉnh phê duyệt quy hoạch và giao đất thực hiện, với mục tiêu xây dựng một khu đô thị mới hiện đại, khang trang và đồng bộ.

Ông kỳ vọng khi dự án được đưa vào sử dụng sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao hình ảnh cửa ngõ phía Đông tỉnh Phú Thọ cũng như tạo nơi ở cho hơn 5.000 người dân.

Để đưa Dự án sớm đi vào hoạt động, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đề nghị Công ty Xây dựng 507 tập trung thực hiện và đảm bảo tiến độ, ưu tiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạng mục nhà ở xã hội trong Quý III/2027 để phục vụ công nhân, người lao động trên địa bàn.

Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị các sở, ngành quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện Dự án để việc triển khai công trình nhanh, hiệu quả và an toàn.