KCN Tân Cảng có tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, có lợi thế kết nối Quốc lộ 1A và trục đường ven biển về phía Khu Kinh tế Nghi Sơn (Ảnh phối cảnh của chủ đầu tư).

KCN Tân Cảng Thanh Hóa nằm trong phạm vi quy hoạch KCN Lưu Bình. Đây sẽ là KCN có sử dụng công nghệ cao, ưu tiên các ngành nghề lắp ráp linh kiện điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin...

Dự án sẽ hoàn thành xây dựng cơ bản và đưa vào khai thác vận hành trong thời gian không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; đồng thời, thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo quy hoạch xây dựng KCN Lưu Bình đã được phê duyệt.

KCN Lưu Bình có tổng diện tích 470 ha, với quy mô lao động khoảng 29.000 người.

Theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Lưu Bình, KCN được chia thành 3 khu vực, tương ứng với 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 có quy mô 161 ha; giai đoạn 2 quy mô gần 140 ha; giai đoạn 3 quy mô 141,9 ha.

Tổng diện tích đất quy hoạch khu công nghiệp khoảng 443,77 ha; trong đó đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp chiếm 71,56%; đất hành chính, công cộng - dịch vụ chiếm 2,22; đất cây xanh: diện tích 44,41 ha, chiếm 10,01%...

Đối với nhà máy, xí nghiệp, quy hoạch phân lô xây dựng nhà máy, xí nghiệp linh hoạt, có thể ghép nối nhiều lô đất để đáp ứng yêu cầu xây dựng của các nhà máy có quy mô lớn. Chú trọng thu hút các doanh nghiệp lớn mang tính chất mỏ neo cho phát triển KCN.

Dự án sẽ phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất các ngành công nghiệp hỗ trợ (Ảnh phối cảnh của chủ đầu tư).

Theo văn bản số 24534/UBND-THĐT của UBND tỉnh Thanh Hóa về kế hoạch tổ chức lễ khởi công, dự án dự kiến khởi công vào ngày 19/12.

Hiện nay các đơn vị liên quan như Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN, Công ty CP Đầu tư hạ tầng công nghiệp Tân Cảng, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đang tích cực chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện phục vụ lễ khởi công.

Phối cảnh nhà điều hành dự án: Ảnh: Chủ đầu tư.

KCN Tân Cảng Thanh Hóa có lợi thế kết nối Quốc lộ 1A và trục đường ven biển về phía Khu Kinh tế Nghi Sơn. Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung quỹ đất sản xuất và tạo thêm động lực phát triển công nghiệp ở khu vực phía Nam Thanh Hóa.

KCN Tân Cảng nằm trong hệ sinh thái của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - doanh nghiệp dẫn đầu cả nước trong kinh doanh khai thác cảng, dịch vụ logistics và các ngành kinh tế biển, được kỳ vọng hỗ trợ phát triển hạ tầng và dịch vụ của khu công nghiệp.