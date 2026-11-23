Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, thay thế Luật Đất đai năm 2024. Ảnh: DNCC.

Áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh từ ngày 1/1/2028

Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội vừa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với 13 chương, 112 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2027.

Theo đó, một trong những nội dung đáng chú ý của luật là hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đất đai và giá đất theo hướng Nhà nước quy định nguyên tắc, căn cứ định giá đất; ban hành bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng.

Bộ Tài chính giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giá đất và tài chính đất đai. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất định kỳ 3 năm một lần; đồng thời quyết định sửa đổi, bổ sung các nội dung này theo quy định.

Các quy định về bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất theo Luật mới được ban hành để áp dụng từ ngày 1/1/2028. Các quy định về giá đất tại Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết số 254/2025/QH15 được áp dụng đến hết ngày 31/12/2027.

Theo luật sư Phạm Thanh Tuấn, đây chính là điểm đột phá trong tư duy quản lý và cơ chế xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Trước đó, một trong những “điểm nghẽn" lớn nhất của thị trường là mức giá đất có xu hướng tăng cao theo thời gian và sự khó dự báo về nghĩa vụ tài chính và thời gian xác định chi phí đất đai của dự án.

Theo Luật Đất đai 2024, nhiều dự án bất động sản phải xác định “giá đất cụ thể”, với quy trình thu thập thông tin, tư vấn, thẩm định và quyết định giá đất tương đối phức tạp. Việc kéo dài quá trình này không chỉ làm chậm thủ tục pháp lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến phương án tài chính, chi phí vốn và tính khả thi của dự án.

Chính vì vậy, việc Luật Đất đai sửa đổi vừa được thông qua với quy định về định giá đất dựa trên bảng giá đất và hệ số K sẽ trở thành công cụ chủ yếu để xác định nghĩa vụ tài chính, thay vì phụ thuộc vào việc định giá riêng cho từng dự án như trước đây.

Quy định mới này sẽ giúp doanh nghiệp có thể chủ động ước tính nghĩa vụ tài chính về đất đai ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thay vì phải chờ quá trình xác định “giá đất cụ thể” như trước đây.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ giảm sự phụ thuộc vào quy trình tư vấn, thẩm định và quyết định giá đất riêng cho từng dự án, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai, giảm chi phí vốn và cải thiện dòng tiền của doanh nghiệp.

Khi nghĩa vụ tài chính về đất đai được xác định nhanh hơn, ông Tuấn cho rằng, các dự án có điều kiện sớm hoàn thiện pháp lý, triển khai đầu tư và đưa sản phẩm ra thị trường.

Như vậy, chính sách tài chính đất đai tới đây sẽ tăng khả năng xác định sớm, minh bạch và dự báo được chi phí đất đai. Cơ chế định giá mới theo dự thảo Luật Đất đai 2026 được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp chủ động tính toán hiệu quả đầu tư, kiểm soát rủi ro và đẩy nhanh triển khai dự án.

Bổ sung thêm quyền lợi của người bị thu hồi đất

Đối với công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Luật Đất đai sửa đổi bổ sung các quy định theo hướng chặt chẽ hơn về điều kiện thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Theo đó, việc thu hồi đất chỉ được thực hiện khi đáp ứng đồng thời điều kiện cần và điều kiện đủ; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm xác định đối với từng trường hợp.

Luật Đất đai sửa đổi được 466/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Ảnh: Quochoi.vn

Luật cũng quy định thứ tự ưu tiên trong thực hiện bồi thường về đất. Theo đó, ưu tiên bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; tiếp đến là bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác hoặc bằng nhà ở nếu địa phương có quỹ đất, quỹ nhà ở và người có đất thu hồi có nhu cầu. Trường hợp không thực hiện được các hình thức trên thì bồi thường bằng tiền, trừ trường hợp thu hồi đất ở, nhà ở.

Một điểm đáng chú ý khác là khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cơ quan có thẩm quyền phải dự kiến kinh phí hỗ trợ phục hồi sinh kế cho người có đất thu hồi trong thời gian ít nhất 3 năm sau thời điểm có quyết định thu hồi đất.

Ngoài ra, người bị thu hồi đất còn được xem xét hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. UBND cấp tỉnh có thể quyết định thêm các khoản hỗ trợ phù hợp với điều kiện địa phương, kể cả đối với người bị ảnh hưởng sinh kế do việc thu hồi đất.

Về xác định giá đất làm căn cứ bồi thường, luật quy định giá đất tính tiền bồi thường về đất và giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ bằng giao đất, cho thuê đất được xác định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp phải điều chỉnh phương án, áp dụng giá đất và giá tài sản có lợi hơn cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản.

Căn cứ tính tiền bồi thường bao gồm diện tích, thời hạn sử dụng, loại đất thu hồi, hình thức giao đất hoặc cho thuê đất, giá đất theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất; đồng thời có tỷ lệ bồi thường phù hợp với tình hình thực tế do UBND cấp tỉnh quy định. Tỷ lệ bồi thường về đất không thấp hơn 1.

Tháo gỡ nhiều vướng mắc trong sử dụng đất

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Luật Đất đai sửa đổi cũng được hoàn thiện theo hướng tiến tới chỉ có một quy hoạch chung thống nhất trên một địa bàn. Theo đó, phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai là một nội dung của quy hoạch tỉnh.

Ở cấp xã, không lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã. Kế hoạch sử dụng đất cấp xã là một nội dung để thực hiện quy hoạch chung, được cập nhật các nội dung của quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch ngành có sử dụng đất để theo dõi việc quản lý, sử dụng đất tại địa phương.

Luật cũng tiếp tục hoàn thiện quy định về giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, các quy định được hoàn thiện theo hướng xác định rõ quyền, đối tượng được hưởng quyền và điều kiện thực hiện quyền, bảo đảm tính thống nhất với pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Luật Đất đai mới bổ sung cơ chế thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm đối với dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm hoàn thành đầu tư.

Quy định áp dụng với diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án nhưng đến thời hạn hoàn thành theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản điều chỉnh mà vẫn chưa hoàn thành.

Khoản tiền tăng thêm được tính trên phần diện tích đất không triển khai hoặc chậm hoàn thành đầu tư, thay vì toàn bộ diện tích dự án. Việc thu tiền kéo dài cho đến khi dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật. Trường hợp chậm tiến độ do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan được loại trừ khỏi cơ chế này.

Theo ông Tuấn, những quy định mới của Luật Đất đai sửa đổi vừa được ban hành sẽ góp phần khơi thông nguồn lực từ các dự án bị đình trệ, kéo dài; mở rộng khả năng phát triển các dự án bất động sản gặp vướng mắc về pháp lý.

Bộ luật mới mở ra khả năng khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai, tạo động lực phát triển mới cho thị trường bất động sản.