Trước nay, hầu hết doanh nghiệp coi chi phí thuê văn phòng là khoản chi đương nhiên. Tuy nhiên, khi cân nhắc bài toán tài chính dài hạn, việc mua đứt văn phòng trở nên đáng cân nhắc.

CHUYỀN TIỀN THUÊ THÀNH TÀI SẢN

Một trường hợp tại ROX Tower Goldmark City cho thấy rõ hơn bài toán này. Với diện tích 227,5 m2, tổng giá bán khoảng 11,9 tỷ đồng (đã trừ chiết khấu 3% và tiền thuê 6 tháng theo chính sách hiện hành). Nếu lấy mức giá thuê tham chiếu 15 USD/m2/tháng, chi phí thuê tương đương khoảng 1,08 tỷ đồng mỗi năm.

Doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn có xu hướng mua đứt văn phòng.

Với doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng văn phòng ổn định trong 10 năm hoặc lâu hơn, việc so sánh tổng chi phí thuê với giá trị tài sản sở hữu có thể trở thành một cơ sở quan trọng trước quyết định đầu tư.

Đó là chưa tính đến các yếu tố thị trường đẩy giá thuê tăng theo chu kỳ và giá trị bất động sản cũng tăng theo thời gian khiến việc sở hữu sẽ có nhiều lợi thế.

Quan trọng hơn, khi doanh nghiệp thay đổi quy mô hoặc mô hình hoạt động, tùy theo pháp lý và điều kiện sản phẩm, tài sản có thể được cân nhắc cho thuê lại, chuyển nhượng, giữ lại như một tài sản đầu tư dài hạn hoặc khai thác theo phương án phù hợp.

CHỦ ĐỘNG KHÔNG GIAN

Sở hữu văn phòng luôn mang lại sự chủ động cho doanh nghiệp. Đối với không gian văn phòng, từ thiết kế, cải tạo đến cách bố trí các khu vực làm việc, tiếp khách hay phòng họp, doanh nghiệp có thể tạo dựng một không gian phù hợp với đặc thù hoạt động và văn hóa riêng. Điều này cũng giúp tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ thay vì phải lựa theo mặt bằng thuê có sẵn.

Doanh nghiệp có thể chủ động không gian do mình sở hữu.

Mặt khác, việc phải thay đổi văn phòng sau mỗi chu kỳ thuê không chỉ phát sinh chi phí mà còn ảnh hưởng đến hoạt động, nhân sự và các mối quan hệ kinh doanh. Đặc biệt với những doanh nghiệp đã hình thành tệp khách hang thân thiết, địa chỉ giao dịch trở thành một phần trong quá trình xây dựng thương hiệu. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dịch vụ, sức khỏe, làm đẹp..., việc sở hữu mặt bằng kinh doanh ổn định là lợi thế tạo thêm sự tin tưởng cho khách hàng.

LỢI THẾ TỪ MỘT HỆ SINH THÁI ĐÃ VẬN HÀNH

Một trong những điểm khác biệt của văn phòng tại ROX Tower Goldmark City là nằm trong một quần thể đô thị đã hình thành với đầy đủ hệ sinh thái từ trung tâm thương mại, trường học liên cấp, khu đô thị.

Sự kết hợp này hình thành một hệ sinh thái bổ trợ lẫn nhau. Với doanh nghiệp, sự hiện diện của trung tâm thương mại hỗ trợ trải nghiệm của nhân sự về sự thuận tiện khi tiếp đón khách hàng và đối tác, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận các nhóm khách hàng xung quanh. Khoảng 5.000 căn hộ tại 9 tòa nhà đã kín cư dân mang đến lượng khách hang tiềm năng dồi dào.

Hệ sinh thái sầm uất quanh khu vực Goldmark City.

Để hình thành cộng đồng cư dân, hoạt động thương mại, trường học, văn phòng như tại Goldmark City cần một quá trình vận hành thực tế. Đây là lợi thế khó khu vực nào theo kịp. Tại ROX Tower Goldmark City, những yếu tố này đã hiện hữu, giúp doanh nghiệp có thể trực tiếp quan sát môi trường làm việc, chất lượng vận hành và hệ sinh thái xung quanh trước khi quyết định sở hữu.

Bên cạnh những giá trị từ vị trí và hệ sinh thái, chính sách bán hàng hiện hành tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp cân đối nguồn tài chính.

Theo đó, khách hàng có thể nhận bàn giao khi thanh toán 50% giá trị sản phẩm; phần 50% còn lại được giãn tiến độ thanh toán trong tối đa 12 tháng. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể cân nhắc chính sách hỗ trợ vay với lãi suất 0% trong 9 tháng, áp dụng cho khoản vay lên tới 70% giá trị sản phẩm.

Các phương án thanh toán và hỗ trợ tài chính này tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp cân nhắc việc sở hữu không gian làm việc thay vì tiếp tục thuê trong dài hạn.

Khi văn phòng trở thành nơi gắn với hoạt động kinh doanh trong nhiều năm, quyết định thuê hay sở hữu không còn đơn thuần là bài toán về diện tích và giá thuê. Đó là lựa chọn về mức độ chủ động của doanh nghiệp đối với địa điểm kinh doanh, môi trường làm việc và tài sản của chính mình.