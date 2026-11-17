Ra mắt ngày 1/10/1908, Ford Model T góp phần đưa ô tô từ một món hàng xa xỉ trở thành phương tiện phù hợp với đông đảo người Mỹ. Thành công của mẫu xe không chỉ đến từ thiết kế thực dụng mà còn nhờ phương thức sản xuất mang tính cách mạng, làm thay đổi toàn ngành công nghiệp.

Chiếc Ford Model T thứ 15 triệu đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử sản xuất ô tô đại chúng tại Mỹ. ﻿Ảnh: Motor1

Đầu thế kỷ 20, ô tô vẫn là những cỗ máy đắt đỏ, phức tạp và chủ yếu phục vụ tầng lớp giàu có. Quy mô sản xuất nhỏ, chi phí cao và việc bảo dưỡng khó khăn khiến phần lớn gia đình tiếp tục phụ thuộc vào ngựa và xe ngựa để đi lại.

Henry Ford theo đuổi một hướng đi khác. Ông muốn tạo ra một mẫu xe thiết thực, đáng tin cậy, dễ bảo dưỡng và có mức giá phù hợp với người Mỹ bình thường. Vì vậy, Model T không chú trọng sự sang trọng hay sức mạnh mà tập trung vào kết cấu nhẹ, hệ thống cơ khí đơn giản và khả năng vận hành trên những con đường gồ ghề thời bấy giờ.

Bước ngoặt lớn nhất xuất hiện vào năm 1913, khi Ford áp dụng dây chuyền lắp ráp chuyển động tại nhà máy Highland Park ở bang Michigan. Thay vì để công nhân lắp ráp toàn bộ chiếc xe, quy trình sản xuất được chia thành từng công đoạn riêng biệt, còn người lao động làm việc tại các trạm cố định.

Phương thức này rút ngắn thời gian lắp ráp một chiếc xe từ 12,5 giờ xuống còn 93 phút. Theo Thư viện Quốc hội Mỹ, sản lượng hằng ngày tăng từ hàng trăm lên hàng nghìn xe. Quá trình sản xuất cũng trở nên nhanh hơn, đồng đều hơn, trong khi chi phí chế tạo giảm mạnh.

Hiệu quả sản xuất nhanh chóng được phản ánh vào giá bán. Model T có giá 850 USD vào năm 1908, giảm còn 490 USD năm 1914 và chỉ còn 260 USD vào năm 1924. Bài gốc quy đổi mức giá cuối cùng này tương đương khoảng 5.100 USD theo thời giá hiện nay. Giá bán ngày càng thấp giúp mở rộng đáng kể nhóm khách hàng có khả năng sở hữu ô tô.

Dây chuyền lắp ráp không phải phát minh hoàn toàn mới, nhưng Ford đã cải tiến và áp dụng phương pháp này vào sản xuất ô tô quy mô lớn. Nhiều hãng xe sau đó triển khai các kỹ thuật tương tự, còn mô hình sản xuất hàng loạt của Ford tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp trên thế giới.

Khi ô tô trở nên phổ biến, người dân có thể đi xa hơn mà không còn phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện công cộng, ngựa hoặc xe ngựa. Model T cũng giúp doanh nghiệp tiếp cận những thị trường mới, tăng khả năng kết nối với các cộng đồng nông thôn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của đường sá, trạm xăng, nhà nghỉ, nhà hàng ven đường và các cơ sở sửa chữa ô tô.

Khi Model T ngừng sản xuất vào năm 1927, Ford đã chế tạo hơn 15 triệu chiếc. Di sản lớn nhất của mẫu xe không nằm ở tốc độ hay tiện nghi, mà ở việc thay đổi cách ô tô được sản xuất, giúp người dân bình thường có thể sở hữu phương tiện cá nhân và đặt nền móng cho lối sống gắn với khả năng di chuyển của xã hội hiện đại.