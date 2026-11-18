Nằm trong chiến dịch quảng bá GTA 6 (GTA VI), Rockstar Games đã kết hợp cùng West Coast Customs để cho ra mắt bộ sưu tập xe độ, vốn "bước ra" từ trong tựa game bom tấn ra mắt ngay trong tháng 11/2026.

Một trong những thiết kế biểu tượng của GTA 6 chính là mẫu xe thể thao Grotti Cheetah, vốn mô phỏng theo siêu xe Ferrari Testarossa - một biểu tượng văn hóa đại chúng gắn liền với bộ phim truyền hình nổi tiếng Miami Vice.

West Coast Customs không tiết lộ mẫu xe nguyên bản của dự án này. Chiếc xe được tinh chỉnh lại ngoại thất và nội thất tương đồng với mẫu xe hư cấu trong tựa game GTA, bên cạnh màu sơn "Vice City" chuyển đổi giữa xanh và hồng.

Chiếc xe đang được trưng bày tại trung tâm mua sắm Selfridges tại London (Anh) và được rao bán với mức giá 1 triệu Bảng (khoảng 1,3 triệu USD). Thậm chí phòng trưng bày còn mô phỏng theo hãng xe hư cấu Grotti, vốn lấy cảm hứng từ Ferrari.

Theo một số nguồn tin trên mạng xã hội Reddit, chiếc xe đặc biệt này đã có chủ nhân, vốn là một thành viên VIP của Selfridges. Tuy nhiên, những game thủ vẫn có cơ hội cầm lái siêu xe này ngay trong GTA 6 kể từ ngày 19/11.