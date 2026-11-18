Cũng như tác giả bài “Đàn ông lái ô tô gây va chạm, sẽ không ai mỉa ‘bán xăng cho họ là tội ác’”, tôi phản đối định kiến giới tính, dù trong chuyện lái ô tô hay bất cứ điều gì khác. Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế về đặc điểm hành vi, tâm lý, phản xạ của từng giới trong việc lái xe cũng là cách chúng ta khắc phục những điểm yếu để gia tăng mức độ an toàn trong giao thông.

Sự khác biệt về tính cách, tâm lý, hành vi giữa nam và nữ là có thật. Tài xế nam hay nữ đều có những điểm yếu và sai sót đặc thù. Chẳng hạn khảo sát của Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ (phân tích dữ liệu năm 2022) khi cho biết tỷ lệ liên quan đến tai nạn chết người của tài xế nam cao hơn nữ 48% cũng chỉ ra một nguyên nhân: Nam giới thường lái xe nhiều hơn, có xu hướng tham gia các hành vi nguy hiểm như không thắt dây an toàn, chạy quá tốc độ và lái xe sau khi uống rượu bia... nhiều hơn nữ giới.

Chỉ ra những đặc điểm đó không phải là kỳ thị đàn ông, vì vậy cũng không nên coi là kỳ thị chị em khi chỉ ra những sai sót thường gặp của tài xế nữ. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng cảm nhận không gian và ước lượng kích thước xe (đặc biệt là các dòng xe gầm cao, xe cỡ lớn) của phụ nữ có thể chậm hoặc kém linh hoạt hơn nam giới trong một số tình huống hẹp. Khi gặp sự cố đột ngột (phanh gấp, xe tạt đầu), phản xạ xử lý hoặc sự tĩnh tâm trong tích tắc của phụ nữ cũng kém hơn, khiến họ dễ bị hoảng loạn hơn, đôi khi dẫn đến hiện tượng “nhầm chân phanh thành chân ga”. Phụ nữ cũng dễ bị ảnh hưởng tâm lý khi gặp giao thông đông đúc, khi phía sau bấm còi đồng loạt thúc giục...

Nhưng tôi cho rằng lý do lớn nhất khiến tài xế nữ hay gây ra những tình huống giao thông dở khóc dở cười lại không nằm ở đặc điểm giới tính, mà do số giờ thực hành và kinh nghiệm xử lý các cung đường phức tạp của họ ít hơn nam giới. Lúc học và thi để lấy bằng, chị em có kết quả rất tốt không thua kém ai, nhưng thực tế của quá trình lăn bánh sau đó của nhiều chị lại cho thấy sự lúng túng, lóng ngóng. Đó là vì họ ít rèn tay lái, lấy bằng xong thì bỏ xó, thỉnh thoảng mới lôi xe ra đi, vì thế mà non tay, dễ va chạm hoặc cản trở giao thông.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Có lần trên con phố khá đông ở Hà Nội, chiếc ô tô phía trước tôi bật xi-nhan liên tục, cứ nhích lên vài mét rồi lại phanh. Có vẻ tài xế muốn rẽ vào một con ngõ nhỏ bên phải nhưng loay hoay mãi vẫn chưa tìm được góc đánh lái phù hợp. Phía sau, hàng xe máy bắt đầu ùn lại. Một vài người sốt ruột bấm còi. Cuối cùng, chiếc xe dừng hẳn giữa đường, người lái hạ kính, ngó nghiêng rồi mới tiếp tục xử lý.

Nhìn tình huống đó, tôi đoán ngay người cầm lái chiếc xe ấy là phụ nữ, và tôi nhìn thấy đúng như vậy khi đi ngang qua.

Trên các diễn đàn giao thông, cánh tài xế không ít lần chia sẻ những tình huống tương tự: Ô tô loay hoay giữa đường, lùi tới lùi lui nhiều lần để đỗ xe, hoặc đứng chôn chân ở một ngã tư dù phía trước đã có khoảng trống để đi tiếp, còn phía sau thì bao nhiêu chiếc xe khác đang chờ. Người phụ nữ cầm lái lúng túng, thiếu tự tin, phản ứng chậm và nhiều khi bất lực.

Chỉ ra những điểm yếu của tài xế nữ không phải để nói rằng họ không nên lái ô tô mà ngược lại, dù là phụ nữ hay nam giới cũng đều phải có trách nhiệm khi cầm lái. Họ có trách nhiệm đảm bảo năng lực điều khiển xe của mình đáp ứng yêu cầu giao thông thực tế. Lấy được bằng rồi không có nghĩa là xong, nếu không thực hành thường xuyên, kỹ năng của họ sẽ yếu dần và nếu muốn ra đường, họ phải luyện tập cho đến khi lái tốt trở lại.

Dù là đàn ông, tôi vẫn khó chịu trước những bình luận mỉa mai, cười cợt về phụ nữ lái xe, điều vẫn xảy ra ở cả những nước có truyền thống bình đẳng giới và tỷ lệ nữ tài xế rất cao. Tại Anh, cụm từ “women drivers” thường được dùng trong những câu đùa về tình trạng chị em lúng túng khi đỗ xe hoặc thiếu khả năng định hướng.

Ở Mỹ, hình ảnh nữ tài xế thiếu kỹ năng cũng xuất hiện trong phim ảnh, quảng cáo và các cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Tại nhiều nước châu Á, Trung Đông hay Mỹ Latinh, phụ nữ cầm lái cũng từng phải đối mặt với những lời hoài nghi về khả năng điều khiển phương tiện.

Tôi tin rằng kiểu suy nghĩ như vậy sẽ ngày càng nhạt đi khi xã hội ngày một văn minh hơn, và chính chị em là yếu tố quan trọng nhất để xóa bỏ định kiến. Phụ nữ không cần cố chứng minh mình lái xe giỏi như đàn ông, chỉ cần nhớ rằng khi đã ngồi sau vô lăng thì phải đảm bảo và hoàn toàn tin tưởng về khả năng lái của mình. Nếu chưa tự tin lùi xe, ghép xe, quay đầu trong ngõ hẹp hay đi đường đông, hãy nỗ lực cải thiện rồi hẵng ôm vô lăng ra đường.