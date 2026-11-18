Chiếc limousine The Beast của Tổng thống Donald Trump vẫn là tâm điểm chú ý. Ảnh: Reuters.

Chiếc limousine bọc thép The Beast - phương tiện chuyên chở Tổng thống Mỹ - dự kiến có lần thứ hai đến Trung Quốc trong vòng nửa năm, khi ông Donald Trump đặt chân tới thành phố Thâm Quyến ngày 18/11 để tham dự Hội nghị cấp cao APEC.

Tuy nhiên, lần này, chiếc xe đặc chủng nổi tiếng của Mỹ sẽ lưu thông trên những con đường được phủ sóng bởi một đội xe gồm hàng trăm phương tiện chạy điện và hybrid được thành phố chủ nhà bố trí phục vụ các đoàn đại biểu quốc tế, theo SCMP.

"Quái thú" giữa thủ phủ xe điện Trung Quốc

The Beast, tên gọi phổ biến của mẫu xe chính thức mang tên Cadillac One, được cho là sử dụng động cơ V8. Một số nguồn tin ước tính xe chỉ đi được khoảng 3,7 dặm (gần 6 km) với mỗi gallon nhiên liệu, tương đương mức tiêu thụ khoảng 64 lít/100 km. Lượng khí thải carbon của xe được cho là vào khoảng 170 kg/100 km, cao gấp 10-12 lần một chiếc ôtô chở khách thông thường.

Trong khi chiếc limousine sử dụng động cơ đốt trong, phần lớn phương tiện phục vụ các phái đoàn tại Thâm Quyến - nơi đăng cai APEC - lại là xe điện và xe hybrid. Thành phố đã huy động hàng trăm xe thuộc hai dòng này để phục vụ hội nghị. Đây cũng là cách Trung Quốc giới thiệu ngành công nghiệp xe năng lượng mới đang phát triển nhanh chóng của nước này.

Tổng thống Donald Trump di chuyển bằng chiếc limousine dành cho tổng thống, được mệnh danh là "Quái thú", loại xe thải ra lượng khí thải carbon gấp khoảng 10 lần so với một chiếc xe hơi chở khách thông thường. Ảnh: Reuters.

Hồng Kỳ, thương hiệu ôtô hạng sang nội địa Trung Quốc chuyên cung cấp xe phục vụ các hoạt động ngoại giao, đã bàn giao gần 700 xe sedan, SUV và MPV mới cho ban tổ chức hội nghị hồi tháng 10. Trong số này có nhiều mẫu xe thuần điện và xe hybrid, được trang bị các công nghệ tiên tiến như hỗ trợ lái xe tự động. Số phương tiện này được sử dụng để đưa đón khách VIP tham dự các cuộc họp và sự kiện trong khuôn khổ APEC.

Nhiều mẫu xe thuộc dòng năng lượng mới, được trang bị các công nghệ hiện đại như hệ thống lái tự động. Tập đoàn Công nghiệp Ôtô Đệ nhất Trung Quốc (FAW), công ty mẹ của Hồng Kỳ, cho biết sự kiện APEC đánh dấu bước chuyển mình của đội xe phục vụ nhà nước sang kỷ nguyên năng lượng mới, theo trang China Jilin Net.

Trong khi đó, BYD - nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc và thế giới - cũng triển khai gần 700 phương tiện phục vụ hội nghị ngay tại thành phố quê nhà. Trong số này có hơn 600 xe minivan D9 thuộc thương hiệu cao cấp Denza, chuyên đưa đón các đại biểu APEC và phóng viên quốc tế.

Lễ bàn giao xe chính thức cho Hội nghị APEC 2026 tại Thâm Quyến, nơi đã bố trí hàng trăm xe điện và xe hybrid để phục vụ việc vận chuyển chính thức cho các đại biểu. Ảnh: Sohu.

Chuyên cơ mới của ông Trump lần đầu tới châu Á

Khác với The Beast, từng cùng ông Trump đến Bắc Kinh hồi tháng 5, chuyến công du lần này đánh dấu lần đầu tiên chiếc Không lực Một mới của Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc và châu Á.

Đây là chiếc Boeing 747-8 sang trọng do Qatar tặng chính quyền ông Trump. Máy bay được đưa vào sử dụng từ tháng 7, trong vai trò phương tiện chuyên chở tổng thống tạm thời, thay thế một phần nhiệm vụ của đội VC-25A hiện tại.

Sau khi được cải tạo với diện mạo mới nổi bật, chiếc chuyên cơ mang phần thân dưới màu xanh hải quân, điểm xuyết các đường sọc đỏ và vàng. Máy bay dừng tiếp nhiên liệu tại Alaska hôm 16/11, hạ cánh xuống Manila ngày 17/11 trước khi tiếp tục hành trình đến Trung Quốc hôm 18/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên trực thăng Marine One sau khi đến Manila hôm 17/11. Ảnh: Reuters.

Trực thăng Marine One - phương tiện từng được ông Trump giới thiệu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 9 - cũng đã được đưa đến Philippines.

Chiếc trực thăng đảm nhiệm việc đưa đón Tổng thống Mỹ giữa sân bay và khách sạn trong chuyến thăm ngắn tới Manila. Hiện chưa rõ Marine One có tiếp tục được vận chuyển sang Trung Quốc hay không.

Món quà từ Qatar được xem là giải pháp bổ sung tạm thời cho hai chuyên cơ VC-25A đang phục vụ Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, hai máy bay thế hệ mới VC-25B được thiết kế riêng cho nhiệm vụ Không lực Một vẫn chưa thể bàn giao do quá trình cải tạo và nâng cấp tiếp tục kéo dài.