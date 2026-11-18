Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran. Ảnh tư liệu: Al Jazeera

Các máy bay chiến đấu Mỹ ngày 17/11 đã tiến hành không kích đảo Qeshm của Iran, nằm trong eo biển Hormuz, nhằm vào một trận địa phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Washington mô tả đây là hành động nhằm mục đích "tự vệ".

Theo đài RT, cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi Tehran triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain.

"Mới đây, các máy bay chiến đấu Mỹ đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác để tấn công một trận địa phóng tên lửa của IRGC trên đảo Qeshm, trong khuôn khổ hành động tự vệ", một quan chức quân sự Mỹ nói với các phóng viên ngày 17/11 (theo giờ địa phương).

Quan chức này nói thêm: "Cuộc không kích nhằm đáp trả các hành động gây hấn của IRGC nhắm vào nhân viên và tài sản của Mỹ", đồng thời khẳng định Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vẫn duy trì đầy đủ khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ trên toàn khu vực.

Lầu Năm Góc không nêu cụ thể hành động nào của Iran khiến Washington quyết định tiến hành cuộc không kích. Tuy nhiên, vụ việc diễn ra sau khi IRGC triển khai UAV nhằm vào một cơ sở radar của Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain vào sáng cùng ngày. Đây là lần thứ ba trong vòng 5 ngày các mục tiêu quân sự Mỹ tại quốc gia vùng Vịnh này bị Iran tuyên bố nhắm tới.

Tehran mô tả hoạt động trên là hành động đáp trả những vụ UAV quân sự Mỹ liên tiếp xâm phạm không phận Iran. Bahrain cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn các phương tiện bay đang tiếp cận, trong khi CENTCOM tuyên bố cuộc tấn công đã bị vô hiệu hóa.

Giới chức Iran cùng ngày xác nhận lực lượng Mỹ đã tấn công một số địa điểm trên đảo Qeshm. Ông Ahmad Nafisi, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hormozgan, cho biết các cuộc không kích không gây thiệt hại cho khu dân cư, khu thương mại hoặc cơ sở hạ tầng dân sự.

Trước đó, hôm 15/11, IRGC tuyên bố đã sử dụng 6 UAV tấn công một cơ sở radar của Mỹ tại sân bay trực thăng quân sự Al-Riffa ở Bahrain, mô tả đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ trên lãnh thổ Iran. Bahrain cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn cuộc tấn công.

Hôm 14/11, IRGC cũng tuyên bố phá hủy một cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain, nhằm đáp trả vụ không kích mà Iran cáo buộc đã nhằm vào một tháp viễn thông ở tỉnh Hormozgan, miền Nam nước này. Tuy nhiên, thông tin về thiệt hại tại cơ sở radar chưa được xác minh độc lập.

Các hành động quân sự mới nhất diễn ra bất chấp những tuyên bố gần đây của Tổng thống Donald Trump rằng cuộc chiến với Iran về cơ bản đã kết thúc.

Hôm 12/11, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Washington không còn cần một thỏa thuận hòa bình với Tehran, đồng thời khẳng định Mỹ đã kiểm soát được nguồn tiền của Iran và eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Tư lệnh IRGC, Thiếu tướng Ahmad Vahidi, hôm 17/11 cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn mới nào của Mỹ hoặc Israel nhằm vào Iran, "dù nhỏ đến đâu", cũng sẽ phải đối mặt với những đòn tấn công "tàn khốc và đau đớn".

Các cuộc không kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel với Iran, bùng phát từ ngày 28/2/2026, tiếp tục gây bất ổn trên khắp khu vực Vùng Vịnh. Bahrain, nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, những ngày gần đây liên tiếp trở thành mục tiêu trong các tuyên bố tấn công của Iran nhằm vào cơ sở radar quân sự Mỹ.

Theo Al Jazeera, Tehran coi các hoạt động này là biện pháp đáp trả những hành động quân sự và vi phạm không phận Iran mà nước này cáo buộc Washington thực hiện. Ngày 17/11, IRGC tuyên bố cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào hệ thống radar tại căn cứ không quân Isa ở Bahrain là một phần trong nỗ lực đối phó với những hoạt động mà Tehran cho là gây hấn của lực lượng Mỹ trong khu vực.

Cùng với những diễn biến căng thẳng quanh eo biển Hormuz, các vụ tấn công qua lại đang làm gia tăng nguy cơ xung đột tái bùng phát trên quy mô rộng hơn, trong lúc các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa đạt được đột phá.