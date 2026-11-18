Ngày 17/11/2026, MG Việt Nam tổ chức sự kiện giới thiệu và trải nghiệm sớm mẫu xe thuần điện MG Urban dành cho giới truyền thông tại TP.HCM. Đây là sản phẩm mới nhất của thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu ô tô điện phục vụ nhu cầu di chuyển đô thị, đồng thời đáp ứng các chuyến đi dài nhờ không gian rộng rãi và phạm vi hoạt động lớn.

MG Việt Nam tổ chức sự kiện giới thiệu và trải nghiệm sớm mẫu xe thuần điện MG Urban dành cho giới truyền thông

Tại sự kiện, MG Việt Nam trưng bày phiên bản Urban cao cấp với màu sơn tím pastel. Mẫu xe được phát triển theo định hướng kết hợp thiết kế hiện đại, tính thực dụng và những công nghệ hỗ trợ người lái.

Kích thước lớn, khoang hành lý lên tới 1.364 lít

MG Urban sở hữu kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.395 x 1.842 x 1.549 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm. Đây là những thông số đáng chú ý đối với một mẫu hatchback điện hướng đến nhu cầu sử dụng trong đô thị.

Ngoại thất MG Urban

Ngoại thất MG Urban được thiết kế với các đường nét mềm mại, kết hợp cụm đèn chiếu sáng LED Projector, đèn hậu LED, logo phát sáng và thanh giá nóc tiêu chuẩn. Hệ số cản gió của xe đạt Cd 0,263. MG cung cấp tổng cộng 6 lựa chọn màu ngoại thất.

Một trong những điểm nổi bật của MG Urban là không gian nội thất. Theo thông số nhà sản xuất, khoảng để chân hàng ghế sau đạt 984 mm, trong khi khoang hành lý có dung tích 577 lít và có thể mở rộng lên 1.364 lít khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40.

Ngoài ra, xe được bố trí tới 30 vị trí chứa đồ trong cabin, hướng tới sự tiện dụng khi sử dụng hằng ngày.

Xe được trang bị những tiện nghi hiện đại

Khoang lái MG Urban được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động, cửa gió cho hàng ghế sau và bộ lọc không khí PM2.5.

Ở phiên bản cao cấp Style, xe được bổ sung ghế lái chỉnh điện 6 hướng, sưởi vô lăng, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 6 loa và camera toàn cảnh 360 độ.

Hai phiên bản, phạm vi di chuyển tối đa 530 km

MG Urban được phân phối với hai phiên bản Go và Style, đều sử dụng hệ truyền động thuần điện dẫn động cầu trước.

Phiên bản Go được trang bị động cơ điện công suất 110 kW, tương đương 148 mã lực, trong khi phiên bản Style có công suất 118 kW, tương đương 158 mã lực. Cả hai đều có mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

Xe được trang bị 5 chế độ lái gồm Tiết kiệm, Thông thường, Thể thao, Đường tuyết và Tùy chỉnh. Hệ thống phanh tái sinh năng lượng có 4 mức điều chỉnh.

Đáng chú ý, MG Urban có bán kính vòng quay tối thiểu 5,2 m, giúp xe dễ dàng xoay trở trong những khu vực có không gian hạn chế.

Về pin, phiên bản Go sử dụng bộ pin LFP dung lượng 42,8 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 435 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.

Trong khi đó, phiên bản Style được trang bị bộ pin dung lượng 53,9 kWh, nâng phạm vi hoạt động lên tối đa 530 km theo cùng chu trình thử nghiệm.

Xe có phạm vi di chuyển lên tới 530km sau 1 lần sạc đầy

Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc AC công suất 7 kW và sạc nhanh DC tối đa 60 kW. Theo MG, thời gian sạc từ 30% lên 80% khoảng 20 phút với phiên bản Go và 21 phút với phiên bản Style trong điều kiện phù hợp.

MG Urban còn được trang bị hệ thống điều hòa bơm nhiệt nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng. Công nghệ cấp điện ngoài V2L công suất tối đa 3,3 kW cho phép sử dụng nguồn điện từ xe để vận hành các thiết bị như máy tính, loa, máy chiếu hoặc thiết bị phục vụ hoạt động dã ngoại.

Trang bị an toàn đáng chú ý, có ADAS cấp độ 2

Bên cạnh không gian và khả năng vận hành, MG Urban còn được chú trọng về công nghệ an toàn.

Theo thông tin từ MG Việt Nam, mẫu xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ cả hai tổ chức Euro NCAP và ANCAP. Xe được trang bị 7 túi khí, hai vị trí lắp ghế trẻ em ISOFIX cùng hệ thống giám sát sự hiện diện của trẻ em trong xe.

MG Urban được chú trọng về công nghệ an toàn

Đặc biệt, cả hai phiên bản đều được trang bị gói hỗ trợ lái MG Pilot cấp độ 2 với các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo mở cửa an toàn.

Bộ pin LFP của MG Urban đạt tiêu chuẩn chống nước IP68, đồng thời sử dụng cấu trúc tích hợp pin vào thân xe Cell-to-Body (CTB), hướng đến việc cải thiện độ bền kết cấu và tối ưu không gian sử dụng.

MG Urban chuẩn bị công bố giá đặt trước vào ngày 20/11 Việc giới thiệu MG Urban đánh dấu bước tiếp theo của MG Việt Nam trong quá trình mở rộng danh mục sản phẩm thuần điện, bên cạnh các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong đang được phân phối. Với kích thước tương đối lớn, phạm vi hoạt động tối đa 530 km theo chuẩn NEDC và danh sách trang bị an toàn phong phú, MG Urban được kỳ vọng sẽ mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng đang quan tâm đến ô tô điện tại Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của mẫu xe này sẽ phụ thuộc đáng kể vào giá bán, chính sách hậu mãi và mức độ thuận tiện của hạ tầng sạc dành cho người sử dụng. Theo kế hoạch, MG Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện mở bán trước MG Urban vào ngày 20/11/2026. Tại đây, hãng dự kiến công bố giá đặt trước cùng các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đặt cọc sớm.