Chính sách và xu hướng vĩ mô: Sự cộng hưởng từ chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe thân thiện môi trường và chiến lược điện hóa toàn cầu đang tạo bệ phóng mạnh mẽ cho thị trường xe hybrid tại Việt Nam.

Tăng trưởng doanh số thực tế: Doanh số cộng dồn trong 10 tháng đầu năm 2026 của phân khúc xe lai xăng - điện ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng đạt 61% theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA).

Dư địa phát triển tương lai: Phân khúc xe hybrid đang đứng trước dư địa bứt phá mạnh mẽ cả về nguồn cung lẫn quy mô tiêu thụ trong năm 2027.

Bước ngoặt thanh khoản năm 2026

Thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2026 đang chứng kiến một cuộc tái cấu trúc sâu sắc về công nghệ truyền động, trong đó nhóm xe hybrid nổi lên như một điểm sáng tăng trưởng bất chấp những biến động chung của sức mua.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 10/2026, tổng doanh số phân khúc xe hybrid của các thành viên đạt 17.948 chiếc, ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 61% so với con số 11.182 chiếc của cùng kỳ năm 2025.

Ngay trong tháng 10/2026, dù toàn thị trường theo số liệu của VAMA có nhịp điều chỉnh giảm 17% theo tháng, doanh số xe hybrid vẫn đạt 1.891 chiếc, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Đà tăng trưởng vượt trội này vượt xa mức tăng chung 7% của toàn thị trường ô tô Việt Nam trong 10 tháng đầu năm và khẳng định sự thay đổi rõ nét trong tư duy lựa chọn phương tiện của người tiêu dùng.

Động lực cốt lõi thúc đẩy sự bứt phá này đến từ hành lang pháp lý mới về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các dòng xe thân thiện môi trường tại Việt Nam. Theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi được Quốc hội thông qua và áp dụng lộ trình mới từ năm 2026, cơ chế ưu đãi thuế suất bằng 70% mức thuế áp dụng cho xe chạy xăng cùng chủng loại đã được mở rộng và chuẩn hóa rõ ràng hơn cho cả dòng xe hybrid tự sạc (HEV) bên cạnh dòng xe lai sạc điện ngoài (PHEV).

Việc tháo gỡ rào cản phân biệt về thuế giữa hai cấu hình công nghệ hybrid giúp các nhà sản xuất và nhập khẩu ô tô có thêm dư địa tài chính để kéo giảm giá bán lẻ đề xuất.

Khoảng cách chênh lệch giá vốn từng là rào cản lớn nhất giữa xe hybrid và xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống đang được thu hẹp đáng kể, giúp bài toán tổng chi phí sở hữu (TCO) về phía các dòng xe lai nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu từ 30% đến 45% trong điều kiện giao thông đô thị.

Cộng hưởng từ xu hướng toàn cầu

Sự thăng hoa của phân khúc xe hybrid tại Việt Nam không phải là một hiện tượng cá biệt mà phản ánh sự đồng pha với xu hướng dịch chuyển của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Tốc độ tăng trưởng của xe thuần điện tại nhiều thị trường trọng điểm như châu Âu và Bắc Mỹ hiện đang có dấu hiệu phân cực do áp lực cắt giảm trợ cấp chính phủ, chi phí đầu tư hạ tầng trạm sạc cao và tâm lý e ngại về phạm vi hoạt động của người tiêu dùng. Trước thực tế đó, hàng loạt tập đoàn ô tô đa quốc gia như Toyota, Hyundai Motor Group, Ford hay các liên doanh châu Âu đã đồng loạt điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn, tái định vị xe hybrid thành cầu nối thương mại trung hạn trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài từ năm 2026 đến năm 2030.

Tại khu vực Đông Nam Á, xu hướng này càng thể hiện rõ nét thông qua các chính sách công nghiệp của Thái Lan và Indonesia, hai trung tâm sản xuất ô tô lớn nhất khu vực. Việc Thái Lan duy trì mức thuế tiêu thụ đặc biệt ưu đãi cho các dòng xe hybrid lắp ráp nội địa đạt chuẩn khí thải và tỷ lệ nội địa hóa từ 40% trở lên đã thúc đẩy các hãng xe Nhật Bản và Trung Quốc dồn lực phát triển chuỗi cung ứng linh kiện hybrid tại chỗ.

Nhờ cơ chế thuế suất nhập khẩu 0% trong nội khối ASEAN theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), nguồn cung xe hybrid từ khu vực đổ về thị trường Việt Nam trở nên dồi dào và đa dạng hơn bao giờ hết.

Điều này lý giải vì sao trong 10 tháng đầu năm 2026, khối xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Việt Nam đạt 176.368 xe, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ và đóng góp phần lớn nguồn cung cho sự bùng nổ của phân khúc xe lai.

Cuộc đua phủ sóng sản phẩm từ phân khúc phổ thông đến hạng sang

Hưởng lợi trực tiếp từ chính sách thuế và nguồn cung khu vực, thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2026 chứng kiến cuộc đổ bộ ồ ạt của các mẫu xe hybrid trải dài trên mọi phân khúc giá và kiểu dáng.

Toyota Innova Cross với phiên bản HEV là một trong những mẫu xe đứng đầu bảng phân khúc xe hybrid tại Việt Nam.

Ở phân khúc xe đa dụng (MPV) phổ thông, báo cáo bán hàng tháng 10/2026 ghi nhận Toyota Innova Cross đạt doanh số 1.078 chiếc và nâng tổng lượng tiêu thụ 10 tháng lên 10.037 chiếc, trong đó phiên bản ứng dụng công nghệ hybrid (HEV) đóng góp tới gần một nửa doanh số tháng.

Tương tự, ở phân khúc SUV đô thị và cỡ trung, Subaru giới thiệu thế hệ mới của mẫu Forester 2.5 e-Boxer Hybrid sử dụng hệ thống Strong Hybrid nối tiếp - song song kết hợp dẫn động bốn bánh đối xứng, trong khi Hyundai Thành Công chính thức bàn giao mẫu SUV đầu bảng Palisade Hybrid ngay trong tháng 10, đồng thời áp dụng mức giá kích cầu 999 triệu đồng cho dòng Tucson Hybrid.

Không đứng ngoài cuộc chơi, các thương hiệu ô tô mới nổi đến từ Trung Quốc cũng chọn công nghệ lai làm mũi nhọn thâm nhập thị trường nhằm giải quyết tâm lý lo ngại về trạm sạc của khách hàng Việt.

Trong chiến lược phát triển dải sản phẩm năng lượng mới, Omoda & Jaecoo đã đưa về Việt Nam hàng loạt cấu hình Super Hybrid bao gồm Omoda C5 SHS-H và Jaecoo J5 SHS-H với quãng đường di chuyển công bố lên tới khoảng 1.000 km, bên cạnh mẫu plug-in hybrid Jaecoo J7 SHS-P từng ghi nhận tổng hành trình thực tế gần 1.500 km với hơn 160 km chạy thuần điện. Ở phân khúc xe sang, Mercedes-Benz Việt Nam cũng đẩy mạnh điện hóa danh mục sản phẩm thông qua việc giới thiệu bộ đôi plug-in hybrid GLC 350 e 4MATIC và E 350 e với tầm hoạt động thuần điện đạt lần lượt 128 km và 116 km theo tiêu chuẩn WLTP, cho phép chủ xe vận hành như một chiếc xe điện thực thụ trong nội đô mà không phụ thuộc hoàn toàn vào mạng lưới trạm sạc công cộng.

Dư địa bứt phá năm 2027

Bước sang năm 2027, thị trường xe hybrid tại Việt Nam được dự báo sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng theo chiều sâu với quy mô có thể vượt mốc 30.000 xe mỗi năm, chiếm tỷ trọng từ 8% đến 10% tổng dung lượng xe du lịch toàn thị trường.

Dư địa bứt phá lớn nhất trong năm 2027 nằm ở sự chuyển dịch từ nhập khẩu nguyên chiếc sang lắp ráp và sản xuất nội địa. Khi các dự án nhà máy quy mô lớn như tổ hợp sản xuất của Omoda & Jaecoo tại Hưng Yên với công suất thiết kế 120.000 xe mỗi năm bắt đầu đi vào lộ trình nội địa hóa từ năm 2027, cùng kế hoạch mở rộng dây chuyền lắp ráp xe lai của các liên doanh truyền thống, chi phí sản xuất sẽ tiếp tục được tối ưu hóa, mở ra cơ hội đưa công nghệ hybrid xuống các phân khúc xe cỡ nhỏ dưới 600 triệu đồng.

Bên cạnh yếu tố giá thành, năm 2027 cũng sẽ chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ về chất lượng công nghệ và giá trị bán lại của các dòng xe lai trên thị trường thứ cấp. Khi chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt phát huy tác dụng ổn định qua hai năm tài chính liên tiếp, người tiêu dùng sẽ không còn coi xe hybrid là một lựa chọn mang tính thử nghiệm mà đánh giá khắt khe dựa trên độ bền của bộ pin cao áp, chi phí bảo dưỡng định kỳ và tốc độ khấu hao sau ba đến năm năm sử dụng.

Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc điện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện độ phủ tại các khu dân cư và tuyến cao tốc liên tỉnh, sự kết hợp hài hòa giữa hiệu suất vận hành của động cơ điện và tính chủ động của động cơ đốt trong sẽ tiếp tục giúp xe hybrid giữ vững vai trò là giải pháp chuyển đổi xanh thiết thực đối với thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2027.