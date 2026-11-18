Khoảnh khắc Mohammed Jamhour bị truất quyền thi đấu. (Video: @IFTWC/X)

Ngày 17/11, U17 Ấn Độ giành chiến thắng 4-1 trước U17 Palestine ở bảng E vòng loại U17 châu Á 2027 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đáng chú ý, tiền đạo Mohammed Jamhour của U17 Palestine bị truất quyền thi đấu ngay trong những phút đầu tiên vì hành vi phi thể thao.

Tình huống xảy ra sau khi tiền đạo Mohammed Jamhour để mất bóng vào chân một hậu vệ U17 Ấn Độ. Cầu thủ Palestine phạm lỗi khiến đối phương ngã xuống, thậm chí có hành động đá liên tiếp vào hậu vệ Ấn Độ khi người này đã nằm sân. Jamhour sau đó còn cố tình giẫm lên cánh tay của hậu vệ đội bạn.

Trọng tài người Hàn Quốc Ko Min-kuk lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, buộc Mohammed Jamhour rời sân. Quyết định này khiến U17 Palestine phải thi đấu thiếu người từ rất sớm, khi đội bóng đang bị đối thủ dẫn trước 1-0.

Tiền đạo Mohammed Jamhour (áo đỏ) nhận thẻ đỏ trực tiếp. (Ảnh: AFC)

Đáng chú ý, một cầu thủ Palestine khác tiếp tục gây tranh cãi vì hành động bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào đội trưởng U17 Ấn Độ. Taha Soueidan, cầu thủ mang áo số 19 của Palestine, thực hiện động tác phẩy tay trước mũi khi di chuyển bên cạnh đội trưởng Ấn Độ Dallalmoun Gangte, ám chỉ đối phương có mùi cơ thể khó chịu.

Hành động này gây tranh cãi vì bị cho là mang ý miệt thị chủng tộc đối với người Ấn Độ và người Nam Á, xuất phát từ định kiến về mùi cơ thể. Đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Bên cạnh những sự cố liên quan đến cầu thủ, trận đấu còn bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết bất lợi. Mưa lớn tại Kuala Lumpur khiến trọng tài phải cho tạm dừng thi đấu.

Trước cuộc đối đầu, cả U17 Palestine và U17 Ấn Độ đều giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận. Vì vậy, kết quả trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng tại vòng loại U17 châu Á 2027.