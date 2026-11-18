Giá vàng trong nước đảo chiều giảm 500.000 đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên giao dịch sáng 18/11, giá vàng SJC giảm nhẹ trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 4 đồng/USD nhưng tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại giảm tới 70 đồng.

Ở thời điểm 9 giờ 25 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, giá vàng SJC và vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý, cùng giao dịch ở mức 134-137 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 300.000 đồng/lượng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng giảm 500.000 đồng, hiện đang giao dịch ở mức 133-137 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 3.801 USD/ounce, giảm 68 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 118,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 18,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.656 đồng/USD, tăng 4 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.470-25.880 đồng/USD, giảm 70 đồng; tại BIDV, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.510-25.890 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 60 đồng.

VietinBank ở mức 25.520-25.900 đồng/USD, giảm 68 đồng/USD. Eximbank ở mức 25.500-25.870 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 60 đồng./.