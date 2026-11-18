Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 17/11, trong lúc ngồi làm việc tại trụ sở công ty, ông N.M.C, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà bất ngờ bị đối tượng tên là Nguyễn Thanh Tuấn sử dụng khẩu súng tự chế bắn vào vùng đầu. Sau đó, đối tượng này nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nghe tiếng nổ, nhân viên công ty chạy đến kiểm tra, đưa ông Cường vào bệnh viện cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Công ty xảy ra vụ việc.

Sau khi nhận thông tin, Công an xã Định Quán đã tổ chức lực lượng truy bắt Nguyễn Thanh Tuấn. Sau khoảng 1 giờ gây án, Công an phát hiện Tuấn dùng súng tự bắn vào đầu tại một nghĩa địa cách hiện trường vụ án khoảng 4km.

Công an xã Định Quán nhanh chóng đưa nghi can vào bệnh viện cấp cứu trong cơn nguy kịch.

Theo một số thông tin, Khu vực Đồi 5 Cho do công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà quản lý đang trồng cây gỗ tếch, dự kiến khai thác vào những ngày tới. Nhóm Tuấn và người liên quan cũng có hoạt động canh tác tại khu vực Đồi 5 Cho.