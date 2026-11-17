Ford đã quyết định đưa mẫu SUV mang phong cách thiết kế vuông vức Bronco về phân phối tại thị trường Thái Lan trong quý III/2027. Hãng có kế hoạch kinh doanh cả phiên bản thuần điện (EV) và điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV) nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Trước khi bán, hãng sẽ đưa mẫu xe này tới trưng bày tại triển lãm Motor Expo lần thứ 43 sắp diễn ra với thông điệp “Ford Bronco Coming”. Ford Bronco dành cho Thái Lan sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Hiện hãng đang trong quá trình nghiên cứu toàn bộ các yếu tố liên quan, bao gồm giá bán, nhóm khách hàng đích và mục tiêu kinh doanh.

Mặc dù chưa có kết luận chính thức, Ford Thái Lan đã nghiên cứu nhiều phương án định giá cho mẫu xe này nhằm bảo đảm khả năng cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường như Tank 300 Diesel và iCaur V27. Ford khẳng định Bronco không phải là mẫu xe giá rẻ, nhưng cũng không thể có mức giá quá cao, vượt ngoài khả năng tiếp cận của khách hàng.

Ford Bronco là mẫu SUV cỡ trung đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc vào hồi tháng 11/2025. Khác với mẫu xe cùng tên bán tại thị trường Mỹ, Bronco dành cho Trung Quốc lại được phát triển thông qua sự hợp tác giữa Ford và Jiangling Motors Corporation (JMC). Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này có tên Ford Bronco Basecamp nhằm phân biệt với xe dành cho thị trường toàn cầu.

Ford Bronco Basecamp được phân phối tại Trung Quốc sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.025 x 1.960 x .815 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm. So với Ford Everest, mẫu SUV mới này dài hơn đến 101 mm. Bên cạnh đó là khả năng lội nước 600 mm. Bên ngoài, Ford Bronco Basecamp sở hữu thiết kế pha trộn giữa Bronco cỡ lớn và Bronco Sport nhỏ hơn.

Xe được trang bị logo phát sáng phía trước, tay nắm cửa ẩn, lốp dự phòng phía sau và cửa cốp mở sang ngang theo phong cách SUV việt dã. Ngoài ra, phần cửa cốp dạng mô-đun còn được tích hợp bếp từ, bàn, các điểm gắn nam châm cùng giá để gia vị nhằm phục vụ các hoạt động dã ngoại.

Bên trong Ford Bronco Basecamp là không gian nội thất 3 hàng ghế. Xe được trang bị vô lăng vát đáy, màn hình thông tin giải trí 15,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 70 inch, hệ thống âm thanh 21 loa, sạc điện thoại không dây công suất 50W và hệ thống đèn viền nội thất 256 màu.

Thêm vào đó là chế độ “Nap Mode”, cho phép gập tựa đầu hàng ghế trước và ngả hàng ghế thứ hai để hành khách nghỉ ngơi. Chưa hết, xe còn có trần kính bật lên lắp sẵn từ nhà máy, cho phép tăng thêm 36 cm cho khoảng không gian phía trên đầu chỉ bằng một nút bấm.

Các cửa gió ở cột B cũng như cổng sạc tại cột C được thiết kế kiêm bàn đầu giường, đi kèm đèn đọc sách có thể điều chỉnh và không gian cắm trại được kiểm soát nhiệt độ. Mẫu SUV này thậm chí còn sở hữu tính năng mang tên Travel Guide, cung cấp dẫn đường bản đồ vệ tinh 3D, gợi ý điểm tham quan, vị trí chụp ảnh và địa điểm quay flycam, kèm theo hướng dẫn bằng giọng nói theo thời gian thực.

Tại thị trường Trung Quốc, Ford Bronco Basecamp có 2 cấu hình động cơ là thuần điện (BEV) và điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV). Trong đó, phiên bản thuần điện được trang bị hai mô-tơ điện cho tổng công suất 445 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 575 Nm. Mô-tơ điện kết hợp với pin có dung lượng 105,4 kWh, cho phép xe sở hữu phạm vi di chuyển 650 km sau một lần sạc.

Ở phiên bản EREV, xe kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với 2 mô-tơ điện và pin 43,7 kWh. Tổng công suất của xe đạt 416 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 600 Nm. Đồng thời, xe có thể chạy tối đa 220 km chỉ bằng mô-tơ điện.

Phiên bản thuần điện hỗ trợ sạc chậm AC 6,6 kW và sạc nhanh DC 200 kW. Thời gian sạc pin từ 30% lên 80% bằng sạc nhanh là 23 phút. Các con số tương ứng của phiên bản REEV là 6,6 kW, 120 kW và 27 phút. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ tính năng cấp điện cho các thiết bị ngoài xe với công suất tối đa 6,6 kW.

Những trang bị đáng chú ý khác của Ford Bronco Basecamp gồm có hệ thống treo trước độc lập tay đòn kép, hệ thống treo sau 5 liên kết, khoang hành lý phía sau có dung tích 497 lít, ngăn chứa đồ 160 lít dưới nắp ca-pô, 11 camera, 12 radar siêu âm, 5 radar sóng milimet, một cảm biến LiDAR và camera toàn cảnh 360 độ.

Ford Thái Lan định vị đây là mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng phổ thông cao cấp. Do đó, theo dự đoán của giới truyền thông nước này, Ford Bronco có thể được bán với mức giá từ 1,5-1,8 triệu Baht (khoảng 1,15-1,38 tỷ đồng). Sau Thái Lan, Ford Bronco Basecamp có thể cũng được bán ở thị trường Việt Nam trong tương lai.

Video: Xem chi tiết SUV địa hình Ford Bronco Basecamp mới.