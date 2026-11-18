Một người chân thành xin lỗi người hâm mộ, nhận trách nhiệm và bảo vệ học trò sau trận thua ở giải giao hữu. Người còn lại từng gây tranh luận bởi cách phản ứng với những thất bại liên tiếp, đặc biệt là thái độ dành cho khán giả Việt Nam.

Sau trận thua Kyrgyzstan 1-2 tại Casper Cup 2026, HLV Kim Sang Sik khiến nhiều người chú ý bởi những chia sẻ đầy trách nhiệm. Tuyển Việt Nam chỉ tham dự một giải giao hữu, không có sự phục vụ của nhiều trụ cột và sử dụng đội hình với nhiều gương mặt trẻ. Dù vậy, việc đánh mất chiến thắng ở những phút cuối khiến đội tuyển không thể giành chức vô địch.

Thay vì tìm lý do để giải thích cho thất bại, nhà cầm quân người Hàn Quốc công khai bày tỏ sự tiếc nuối, cảm thấy có lỗi với người hâm mộ vì không thể giành chiến thắng làm quà. Ông cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực, đồng thời thừa nhận đội tuyển mất tập trung ở thời điểm quyết định.

HLV Kim Sang Sik luôn xin lỗi người hâm mộ sau thất bại. Ảnh: VFF

Điều đáng ghi nhận hơn là cách HLV Kim Sang Sik bảo vệ thủ môn Trần Trung Kiên. Sau tình huống để thủng lưới từ cú sút xa của Atabaev, thủ thành trẻ có thể trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích. Nhưng ông Kim không đổ toàn bộ trách nhiệm lên học trò. Ông nhắc đến những sai sót của các cầu thủ phía trên, phân tích rằng đây là lỗi mang tính tập thể và mong người hâm mộ không chỉ tập trung công kích một cá nhân.

Đó là cách hành xử cho thấy trách nhiệm của người đứng đầu. HLV Kim Sang Sik không né tránh sai lầm, nhưng cũng không bỏ mặc cầu thủ khi họ đối diện sức ép. Ông thừa nhận kết quả không như mong muốn, nói lời xin lỗi và đứng ra bảo vệ học trò.

Câu chuyện này gợi lại cách ứng xử của HLV Philippe Troussier trong thời gian dẫn dắt tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp trải qua chuỗi kết quả rất thất vọng, với những thất bại trước Indonesia ở Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, điều khiến ông nhận nhiều phản ứng không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở cách giao tiếp với người hâm mộ sau những trận thua.

HLV Troussier đối đầu với khán giả. Ảnh: VFF

Lúc đó, HLV Troussier thường tập trung nói về cảm nhận cá nhân, màn trình diễn của cầu thủ và những điều ông cho là tích cực trong trận đấu. Trong khi đó, lời xin lỗi dành cho người hâm mộ và sự chia sẻ với cảm xúc của khán giả lại không được thể hiện rõ ràng. Đặc biệt, sau những thất bại trước Indonesia, thái độ không chào khán giả của nhà cầm quân người Pháp từng trở thành chủ đề gây tranh luận.

Mọi sự so sánh đều có phần khập khiễng, nhưng trách nhiệm của một HLV trưởng rõ ràng không chỉ thể hiện qua kết quả chuyên môn. Cách nhà cầm quân giao tiếp với người hâm mộ, thẳng thắn thừa nhận sai lầm và bảo vệ các cầu thủ là những yếu tố rất quan trọng để xây dựng niềm tin.

HLV Kim Sang Sik đã cho thấy điều đó sau trận thua Kyrgyzstan. Ông không thể mang về chức vô địch, nhưng cách ứng xử của nhà cầm quân người Hàn Quốc rất đáng được ghi nhận. Bóng đá có thắng, có thua, song thái độ của người đứng đầu khi đội bóng thất bại luôn là điều người hâm mộ quan tâm.