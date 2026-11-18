Hôm 17/11, trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ, khi các nghị sĩ chất vấn về khoản chi lớn của Lầu Năm Góc dành cho những loại vũ khí dẫn đường chính xác có giá thành đắt đỏ trong Chiến dịch Epic Fury, quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao xác nhận quân đội nước này đã sử dụng nhiều loại đạn dược hết niên hạn trong chiến dịch tấn công Iran, sau khi thay đổi mã phân loại tình trạng của chúng.

“Rất nhiều loại đạn dược chúng tôi sử dụng trong Chiến dịch Epic Fury, chúng tôi có thể mã hóa lại chúng. Trước đây chúng mang mã Echo hoặc Foxtrot, nghĩa là quá hạn sử dụng”, ông Hung Cao cho hay.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao. (Ảnh: Reuters)

Theo sổ tay hướng dẫn của Cơ quan Hậu cần Quốc phòng Mỹ, mã Echo và Foxtrot được sử dụng để chỉ những trang thiết bị hiện không đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn có khả năng được khôi phục hoặc sửa chữa ở mức độ nhất định.

Ông ví việc tận dụng số đạn dược này với cách tiết kiệm thực phẩm. “Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo. Với những thứ như bánh mì, việc hết hạn không có nghĩa là phải bỏ đi. Bạn chỉ cần thấm một chút nước, sau đó cho vào lò vi sóng khoảng 15 giây là có thể ăn được”, ông nói.

Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể những loại đạn dược nào được thay đổi mã phân loại cũng như số lượng được đưa vào sử dụng. Nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác mà Mỹ triển khai trong cuộc chiến với Iran có giá lên tới hàng triệu USD. Vì vậy, việc khôi phục và tận dụng kho đạn dược dự trữ cũ có thể mang lại lợi ích đáng kể trong những tình huống cấp bách.

Những phát biểu của ông Hùng Cao được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về liệu Lầu Năm Góc có đủ nguồn cung tên lửa và loại đạn dược đắt tiền khác để đáp ứng nhu cầu quân sự hay không.

Báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc công bố hồi tháng 9 cho thấy, việc sử dụng lượng lớn đạn dược trong cuộc chiến với Iran khiến Mỹ đối mặt với “tình trạng thiếu hụt kho dự trữ chiến lược, đồng thời bộc lộ những điểm nghẽn trong năng lực sản xuất và bổ sung nguồn cung đạn dược”.

Cùng thời điểm, quan chức Mỹ xác nhận máy bay chiến đấu nước này “sử dụng vũ khí chính xác để tấn công một địa điểm phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trên đảo Qeshm”. Quan chức này cho biết hành động quân sự nhằm đáp trả “sự gây hấn của Iran nhằm vào nhân viên và tài sản của Mỹ”.

(Nguồn: Business Insider )