Từ ngày 1/1/2027, văn bản công chứng giấy và văn bản công chứng điện tử được chuyển đổi qua lại theo yêu cầu của người tham gia giao dịch hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Văn bản sau chuyển đổi có giá trị như bản gốc nếu đáp ứng các yêu cầu theo quy định.