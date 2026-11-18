Trải bạt rồi bơm đầy nước vào thùng xe bán tải đang được một số người xem là cách tạo bể bơi di động cho tiệc ngoài trời hoặc chuyến cắm trại. Tuy nhiên, nước nặng hơn phần lớn loại hàng hóa thường được chở bằng xe bán tải, vì vậy lượng nước trong thùng có thể nhanh chóng vượt quá tải trọng tối đa của xe.

Nhóm người tận hưởng bể bơi di động trong thùng xe bán tải, nhưng nước nặng có thể gây hại nghiêm trọng cho xe. Ảnh: SlashGear

Một số trào lưu trên mạng xã hội chỉ mang tính giải trí vô hại, chẳng hạn video dùng que kem để mô phỏng âm thanh của động cơ bốn xi lanh. Một số khác lại khá hữu ích, như video lan truyền hướng dẫn dùng chiếc ô lật ngược để việc sơn trần nhà bớt phiền toái. Tuy nhiên, cũng có những ý tưởng thoạt nhìn vô hại nhưng cuối cùng khiến người tham gia tốn nhiều tiền, và kiểu "bể bơi dã chiến" làm từ thùng xe bán tải là một ví dụ rõ ràng.

Cách làm có vẻ rất đơn giản: phủ bạt kín lòng thùng xe, bơm nước vào rồi biến bữa tiệc sân vườn hoặc chuyến cắm trại thành một dịp đáng nhớ hơn. Vấn đề mà ý tưởng này bỏ qua là nước nặng hơn phần lớn loại hàng hóa người dùng thường chất lên xe bán tải.

DualLiner, nhà sản xuất tấm lót thùng xe, từng tiến hành thử nghiệm để xem một chiếc bán tải có chịu nổi khi bị biến thành bể bơi hay không. Theo kết quả được OffroadExtreme dẫn lại, thùng của phần lớn xe bán tải có sức chứa hàng hóa từ 30 đến 80 foot khối. Trong khi đó, mỗi foot khối nước nặng tới 62 pound.

Xét trên cùng một đơn vị thể tích, nước nặng hơn đáng kể so với nhựa đường và gỗ đỏ, vốn lần lượt nặng khoảng 45 pound và 28 pound trên mỗi foot khối. Do đó, đổ đầy nước vào thùng xe có thể khiến phần lớn xe bán tải vượt quá tải trọng tối đa, và tình hình còn nghiêm trọng hơn khi có thêm người ngồi trong bể.

Theo thử nghiệm, phần lớn số xe được kiểm tra thậm chí không thể chịu được khi nước mới đầy một nửa thùng. Vì vậy, biến thùng xe thành bể bơi không đáng để đánh đổi. Chở quá tải có thể làm hỏng cả hệ thống treo lẫn phanh, nên chủ xe tốt hơn hết nên chọn những phụ kiện thùng xe an toàn hơn, chẳng hạn lều cắm trại, thay vì hy vọng hệ thống treo không gặp sự cố.

Nếu có khoảng 200 USD, người dùng có thể đặt mua trên Amazon một bể bơi lắp trên mặt đất. Sản phẩm này đắt hơn một tấm bạt đơn giản mua tại Costco nhưng có thể đáp ứng nhu cầu tốt hơn mà không gây nguy hiểm cho xe. Với rất nhiều dự án cải tạo nhà cửa có thể tự thực hiện, người dùng cũng có một số cách khác để tự làm bể bơi.

Một số phương án tuy khác thường nhưng có thể phát huy tác dụng. Chẳng hạn, một nhóm người đã dùng bạt và các kiện cỏ khô để tạo ra một bể bơi khá lớn, có thể sử dụng được, rồi đăng kết quả lên Pinterest. Một người khác cũng làm được bể bơi có hình thức khá bắt mắt từ nhiều pallet vận chuyển và một tấm bạt.

Ý tưởng khó tin nhất là làm bể bơi từ một số lượng két bia nhiều đến mức bất thường và tất nhiên vẫn cần một tấm bạt. Những bể tự chế này có thể không tồn tại được sau quá vài lần sử dụng. Dù vậy, chúng vẫn là lựa chọn dễ chấp nhận hơn so với việc chi hàng nghìn USD cho một bể bơi xây chìm cùng các thiết bị liên quan, hoặc làm hỏng hệ thống treo của xe bán tải.