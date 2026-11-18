Mitsubishi Motors Việt Nam từng xác nhận Outlander thế hệ mới sẽ về nước trong năm 2026, sử dụng động cơ mild-hybrid. Đầu tháng 11, những chiếc Outlander đầu tiên đã cập cảng Việt Nam, dự kiến ra mắt trong tháng 12.

Mitsubishi Outlander mới cập cảng Việt Nam. (Ảnh: Mitsubishi).

Mới đây, một số thông tin về mẫu xe đã được hé lộ, tuy nhiên không phải từ chính hãng mà từ dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Theo đó, Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam đã gửi Giấy công bố dán nhãn năng lượng tới Cục Đăng kiểm Việt Nam, đề nghị tiếp nhận hồ sơ để doanh nghiệp dán nhãn năng lượng với mẫu xe Mitsubishi Outlander.

Phụ lục đính kèm hồ sơ thể hiện, mẫu xe Mitsubishi Outlander sẽ có hai phiên bản tên gọi H và P, cùng sử dụng hệ truyền động mild-hybrid (MHEV).

Cả hai mẫu xe cùng sử dụng kiểu động cơ 4B40. Đây là động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp dung tích 1.5L do Mitsubishi Motors phát triển và trang bị trên các mẫu xe như Mitsubishi Destinator.

Nội thất Mitsubishi Outlander mới tại Mỹ. (Ảnh: Car and Driver).

Tại nước ngoài, động cơ trên kết hợp với hệ thống hybrid nhẹ 48V cho công suất khoảng 174 mã lực, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Xe còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh Super All-Wheel Control (S-AWC).

Tuy cùng kiểu động cơ song khối lượng của hai phiên bản khác nhau. Với Outlander H, khối lượng xe là 1.685kg nhưng với bản P, khối lượng lên tới 1.795kg, nặng hơn 110kg.

Với chênh lệch trọng lượng, nhiều khả năng xe tại Việt Nam sẽ có thêm bản sử dụng hệ dẫn động cầu trước để có giá bán cạnh tranh với các đối thủ như Honda CR-V hay Mazda CX-5 mới cũng sắp ra mắt.

Mẫu nhãn năng lượng Mitsubishi Outlander. (Ảnh: VR).

Nhờ trọng lượng nhẹ hơn nên Outlander H có mức tiêu thụ nhiên liệu công bố chỉ 6,71 lít/ 100km trong khi bản P lên tới 7,15 lít/100km.

Cũng theo thông tin từ nhãn năng lượng, Mitsubishi Outlander hoàn toàn mới sẽ là ô tô nhập khẩu thay vì lắp ráp trong nước như bản hiện tại. Mitsubishi cũng đã xác nhận xe bán tại Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.