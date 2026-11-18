Top 5 xe SUV hạng A bán chạy nhất tháng 10/2026: VinFast VF 5 tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng top 5 xe SUV hạng A bán chạy nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, VinFast VF 5 tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số ấn tượng 3.706 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Kia Sonet.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe SUV hạng A bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026:
1. VinFast VF 5: 3.706 chiếc
2. Kia Sonet: 774 chiếc
3. Toyota Raize: 124 chiếc
4. Suzuki Fronx: 50 chiếc
5. Hyundai Venue: 46 chiếc
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-suv-hang-a-ban-chay-nhat-thang-10-2026-vinfast-vf-5-tiep-tuc-dan-dau-470165.html