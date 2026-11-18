Dù tỷ lệ người học lái và thi sát hạch bằng xe số tự động ngày càng tăng, hộp số sàn vẫn chưa mất sức hút với nhóm tài xế trẻ. Khảo sát tại Anh cho thấy 51% người trong độ tuổi 18-34 vẫn muốn chọn ô tô số sàn cho lần mua xe tiếp theo.