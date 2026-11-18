Hãng xe Mỹ vừa công bố các nâng cấp nhẹ cho mẫu siêu xe "cơ bắp" Ford Mustang GTD đời 2028, nổi bật là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 125 năm chiến thắng của mẫu xe đua "Sweepstakes".Đây là chiếc xe do chính Henry Ford chế tạo và cầm lái thi đấu vào năm 1901 như một nỗ lực cuối cùng để thu hút các nhà đầu tư.

Chiến thắng năm đó đã đặt nền móng cho sự ra đời của hãng xe Mỹ, và diện mạo mới trên Mustang GTD 2028 được tạo ra để tôn vinh cột mốc lịch sử này. Phiên bản tem đấu 1901 mới sẽ thay thế cho gói trang bị Spirit of America của năm ngoái.

Xe sở hữu lớp sơn ngoại thất màu đỏ Royal Red đi kèm các điểm nhấn màu đen. Các chi tiết khí động học bao gồm bộ chia gió trước, bộ khuếch tán sau, ốp sườn và cánh gió sau đều được làm từ sợi carbon để trần.

Bên trong khoang lái, phiên bản này trang bị ghế bọc da màu đỏ gụ kết hợp cùng đường chỉ khâu màu đỏ đua. Gói hiệu năng Performance Package, vốn bao gồm các cải tiến khí động học và cắt giảm trọng lượng, cũng được trang bị tiêu chuẩn trên Mustang GTD 1901.

Ngoài phiên bản đặc biệt, dòng xe Mustang GTD 2028 nói chung cũng nhận được một số tinh chỉnh về trang bị. Khoang nội thất có lẫy chuyển số bằng titan in 3D được thiết kế lại cùng vòng xoay chuyển số mới. Chất liệu da nguyên tấm (full-grain) hiện được sử dụng để bọc bảng điều khiển trung tâm, ốp cửa và bảng táp-lô.

Ở phần ngoại thất, khách hàng có thêm tùy chọn mâm xe bằng magie cho đời xe 2028. Tùy chọn này từng được Ford giới thiệu khi xe mới ra mắt nhưng bị trì hoãn do hạn chế từ nhà cung ứng, và hiện hãng đã khắc phục được vấn đề này.

Bảng màu ngoại thất cũng có sự thay đổi với các tùy chọn sọc sơn mới. Phiên bản Liquid Carbon được cập nhật tem đấu với các đường sọc và điểm nhấn màu xanh mòng két (teal). Hai màu sơn mới là xanh lá Incognito Green và xanh Teal Tonic chính thức được bổ sung, thay thế cho hai màu cũ là Sage Green và Blue Metallic.

Ford giữ nguyên toàn bộ hệ động lực của xe. Nằm dưới nắp ca-pô vẫn là khối động cơ V8 siêu nạp dung tích 5.2 lít sử dụng hệ thống bôi trơn cacte khô. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 815 mã lực và mô-men xoắn cực đại khoảng 900Nm, truyền sức mạnh tới bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp đặt ở trục sau.

Tốc độ tối đa của xe tiếp tục duy trì ở mức 325km/h, đi kèm hệ thống phanh gốm hiệu suất cao từ thương hiệu Brembo. Ford cho biết giá bán chi tiết của đời xe 2028 sẽ được công bố gần thời điểm mở bán. Khách hàng quan tâm có thể bắt đầu đặt hàng từ tháng 12 năm nay, với thời gian giao xe dự kiến bắt đầu vào quý II năm 2027.

Video: Giới thiệu siêu xe cơ bắp Ford Mustang GTD ra mắt bản đặc biệt 2028.